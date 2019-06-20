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SAMSUN Su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

1 saat önce

Su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldüSamsun'un Kavak ilçesinde yoldan çıkan otomobil, devrildiği su kanalında süreklenip, menfeze çarptı.

Su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Samsun'un Kavak ilçesinde yoldan çıkan otomobil, devrildiği su kanalında süreklenip, menfeze çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Aslan Demir (53), hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Mahmutbeyli mevkisinde meydana geldi. Aslan Demir idaresindeki 05 FM 818 plakalı otomobil, aşırı yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında bulunan su kanalına devrildi. Yaklaşık 100 metre su kanalında sürüklenen otomobil, menfeze çarparak durabildi. Kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobilde sıkışan Aslan Demir'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
SAMSUN Su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:49 Kaynak: DHA
Samsun, Güncel
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