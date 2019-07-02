Son Dakika Haberleri: SAMSUN ŞÜPHELİNİN KAÇMA ANI KAMERADA
Son Dakika Güncel Haber

SAMSUN ŞÜPHELİNİN KAÇMA ANI KAMERADA

1 saat önce

Hapis cezasını öğrenince adliyenin kapısını kırarak kaçmaya çalıştı (2)ŞÜPHELİNİN KAÇMA ANI KAMERADASamsun'da, geldiği adliyede, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası ile yakalama kararı olduğu ortaya çıkan Şerif G. (30), görevlilerin polisi aradığını anlayınca kaçmaya kalkıştı.

Hapis cezasını öğrenince adliyenin kapısını kırarak kaçmaya çalıştı (2)
ŞÜPHELİNİN KAÇMA ANI KAMERADA
Samsun'da, geldiği adliyede, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası ile yakalama kararı olduğu ortaya çıkan Şerif G. (30), görevlilerin polisi aradığını anlayınca kaçmaya kalkıştı. Kapalı kapıyı kırarak adliyeden dışarı çıkan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin adliye koridorlarında kaçmaya çalıştığı ve yakalandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
SAMSUN ŞÜPHELİNİN KAÇMA ANI KAMERADA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:05 Kaynak: DHA
Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Üsküdar'da 5 katlı bir binada çıkan yangın sonrası patlama meydana geldi Gökçek'in, "Ben yaptırmadım" dediği afişlerin belediyenin deposundan çıktığı iddia edildi Rusya donanmasına ait denizaltında yangın! 14 asker hayatını kaybetti Adana'da TIR devrildi, 60'a yakın küçükbaş hayvan telef oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 19:05:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SAMSUN ŞÜPHELİNİN KAÇMA ANI KAMERADA
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]