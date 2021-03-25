Samsun Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Funda Furtun: "Mutant virüs yüzde 90'ın üzerinde" - Son Dakika

Samsun Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Funda Furtun: "Mutant virüs yüzde 90'ın üzerinde"

25.03.2021 09:41

Samsun Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Funda Furtun: "Mutant virüs yüzde 90'ın üzerinde" "Virüs, okullardan da yayılıyor" "Sürü bağışıklığına bırakıldık" "Afrika mutasyonu da şehre geldi" Samsun Tabip Odası Başkanı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr.

Samsun Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Funda Furtun: "Mutant virüs yüzde 90'ın üzerinde"

"Virüs, okullardan da yayılıyor"

"Sürü bağışıklığına bırakıldık"

"Afrika mutasyonu da şehre geldi"

SAMSUN - Samsun Tabip Odası Başkanı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Funda Furtun, en yüksek vaka oranına sahip il olan Samsun'da mutasyonlu virüsün yüzde 90'ın üzerine çıktığını, okulların da virüsün yayılmasında etkili olduğunu, şehrin sürü bağışıklığına bırakıldığını söyledi.

"Günde bin vaka"

Uzm. Dr. Funda Furtun, Samsun'da pandeminin gidişatı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kentte günlük bin vakaya ulaşıldığını belirten Dr. Funda Furtun, "Yayınlanan son haritaya göre biliyorsunuz 100 binde 508,97 haftalık vaka sayısı var. Bunu il nüfusuna hesapladığımız zaman günlük bin vakaya ulaştığımızı görüyoruz. Hastanelerde de doluluk oranlarımız artmaya başladı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ek servislerin açıldığını biliyoruz. Şu anda Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 8 servise çıkıldı. Yatan hasta sayısı 200 oldu. 100 de yoğun bakım hastası var. 300 civarında yatan hastayla karşı karşıyayız" dedi.

"Hastaneler tıkanabilir"

Vakalardaki artışın devam etmesi durumunda hastanelerin tıkanma noktasına geleceğini belirten Başkan Furtun, "Şu anda Samsun'da vaka sayıları giderek artma trendinde. Ama bu hastalar henüz tıkanıklığa yol açmadı ama açacak gibi bir görüntü var. Çünkü hastalarımızın çoğunu ayaktan tedavi verip evlerine yolluyoruz. Poliklinik sayılarımız bir hayli arttı. Henüz yatak sıkıntısı çekmiyoruz ama bu artış devam ederse böyle bir sıkıntının da başlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

"Mutant virüs yüzde 90'ın üzerinde"

Test sayılarının ve mutant virüs vakalarının oldukça arttığını dile getiren Başkan Furtun, "Son aldığımız verilere göre Samsun'da test sayısı oldukça fazla. Birçok laboratuvar ilçelere de kuruldu. 6 bin, 7 bin civarında test yapılıyor. Samsun'daki mutant çalışmaları tek bir kitle yapılıyor. Tek seferde de mutantı saptayabiliyorlar. Dolayısıyla saptama oranımız da fazla. Yüzde 90'ının üzerinde artık" şeklinde konuştu.

"Afrika mutasyonu şehre geldi"

İngiliz mutasyonunun ardından kentte Afrika mutasyonu da görüldüğünü belirten Dr. Funda Furtun, "Afrika mutantı ile ilgili çıkan vakalar olduğunu, bu zamana kadar 20 civarında Afrika mutantı saptadıklarını biliyorum" ifadelerini kullandı.

"Okullardan da yayılıyor"

Virüs yayılımında okulların da etken olduğunu dile getiren Dr. Furtun, "Özellikle mutant virüs çocuklarda çocuk yaş grubunda da hastalık yapabiliyor. Okullarında açık olması ciddi sıkıntılar doğurmaya başladı. Biraz önce öğretmenlerimizle bir aradaydım. Onlardan aldığım bilgiye göre de ilçelerimizde özellikle Asarcık ve Vezirköprü'de okul kapama, il merkezinde sınıf kapamalar var. Özellikle bu sınava alınan lise grubu, ortaokul grubundan sonra çok ciddi vakaların arttığını ilettiler. Bunu da buradan iletiyorum, okullar da önemli. Okulları virüsün yayılmasında bir neden olarak görüyorum" sözlerine yer verdi.

"Sürü bağışıklığına bırakıldık"

Kentin 'sürü bağışıklığı'na bırakıldığını ileri süren Uzm. Dr. Funda Furtun açıklamasını şöyle tamamladı:

"Samsun genelinde bir de temaslıları saklama gibi bir durum var. Çoğunlukla karantinaya alınmaması için hasta olan bireyler temas ettikleri kişileri gizliyorlar. Karantinada olması gereken hastaların farklı yerlerde yakalandığını biliyoruz. O yüzden Samsun geneli için konuşuyorum. Halkımızda, Türkiye'de birinci olmamıza rağmen bir duyarlılık var diyemiyorum. Buna karşın da tedbirler alınmıyor. O zaman sürü bağışıklığına bırakıldık denebilir."

Samsun Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Funda Furtun: Mutant virüs yüzde 90'ın üzerinde
Samsun Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Funda Furtun: Mutant virüs yüzde 90'ın üzerinde
Samsun Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Funda Furtun: Mutant virüs yüzde 90'ın üzerinde
Samsun Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Funda Furtun: Mutant virüs yüzde 90'ın üzerinde

Mikrobiyoloji, Afrika, Mutant, Samsun, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Samsun Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Funda Furtun: 'Mutant virüs yüzde 90'ın üzerinde' - Son Dakika


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