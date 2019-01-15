Son Dakika Haberleri: Samsun Tabip Odasından Doktorun Darbedilmesine Kınama

Samsun Tabip Odasından Doktorun Darbedilmesine Kınama

49 dakika önce

Samsun Tabip Odası, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde görevli asistan doktor Hüseyin Tufan Yanık'ın darbedilmesini kınadı.

Samsun Tabip Odasından Doktorun Darbedilmesine Kınama, System.String[]
Samsun Tabip Odası, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde görevli asistan doktor Hüseyin Tufan Yanık'ın darbedilmesini kınadı.

Hastanenin bahçesinde toplanan grup adına konuşan Samsun Tabip Odası Başkan Vekili Funda Furtun, darbedilen doktora geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Olay sonrası hemen harekete geçtiklerini belirten Furtun, "Samsun Tabip Odası olarak olayı yakından takip ettik. Hem saldırıya uğrayıp hem de ifade için nöbet sonrası karakollarda ifade vermeyi kabul etmiyoruz. Bu olay, Türk Tabipleri Birliği tarafından hazırlanıp TBMM'ye sunulan şiddeti önleme yasasının ne kadar elzem ve acil olduğunun bir göstergesidir." dedi.

Doktor ve sağlık çalışanları olarak işlerini güvenlik kaygısı duymadan yapmak istediklerini vurgulayan Furtun, "Son gelişen vahim olayda doktor, hemşire ve sekreter arkadaşımıza geçmiş olsun diyoruz. Sağlıkta şiddetin önüne geçilene kadar çalışırken iş ve can güvenliğimiz sağlanana kadar, çalışma şartlarımız bilim ve insan haklarına uygun şekilde düzenlenene kadar mücadelemiz devam edecektir." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:38 Kaynak: AA

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