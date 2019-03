Samsun Tabip Odasından Plaket Töreni

Samsun Tabip Odası tarafından 14 Mart Tıp Bayram plaket töreni gerçekleştirildi.

Samsun Tabip Odası tarafından 14 Mart Tıp Bayram plaket töreni gerçekleştirildi.



Tören öncesinde Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Tabip Odası'nın ve Samsun Sağlık Tarihinin kronolojik olarak sıralandığı ve sunulduğu fotoğraf sergisini gezdi.



Programda bir konuşma yapan Vali Osman Kaymak, hekimlerin her zaman insanlara hizmet ederek şifa dağıttığını belirterek, "Biz de ilin valisi olarak sizlerden hizmet alan kişiyiz. Onun için tüm hekimlerimize müteşekkiriz. Onlara teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar sağlıkta eskisi gibi kuyruklar yok. İnsanlarımız her şeyin iyisini arıyorlar. Çünkü bizim insanımız her şeyin en iyisine layık. Her zaman kamu görevlilerine şunu söylerim. Bir görevin onur şeref ve sağlıkla bitirilmesi gerçekten büyük mutluluk vesilesidir. Bugün de 30'ncu, 40'ncı, 50'nci, ve 60'ncı yılını dolduran hekimlerimize plaketlerini vereceğiz. Rabb'im hepimize sağlıkla, onurlu ve şerefli görev yapmayı, görevini tamamlamayı ve daha sonrada emekli olmayı nasip etsin" dedi.



Törende açıklamalarda bulunan Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Erkan, hekimler olarak insana ve yaşama, kim olursa olsun, nerede olursa olsun, dil, din, renk, cins, siyasi görüş ayrımı yapmadan eşit hizmet ettiklerini söyledi. Bugün geldikleri nokta itibarıyla, sağlıklı bir topluma ihtiyacını bir görev saydıklarını ifade eden Erkan, "Çünkü biz hekimiz. Hak ve özgürlükler ve en temel olan yaşam hakkı çoğunluk ideolojilerinin tartışmalı değerlerine feda edilemez. Mesleğimize ilişkin biriktirdiğimiz bütün duyarlılıklarımız, ettiğimiz yeminle birlikte halkımızın sağlık hakkına ilişkin değerler barındırır. Hakarete uğrasak da şiddet görsek de, canımızdan olsak da verdiğimiz hizmetin kutsallığını bilir ve yaşatmak için mücadele ederiz biz. Irk, dil, din, siyasi görüş ya da kimliğe bakmaksızın yaşam hakkını savunuruz" ifadelerini kullandı.



Plaket töreninde ayrıca Tıp Fakültesi 5.dönem öğrencisi Okan Can, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Dr. Ayhan Dağdemir konuşma yaptı. Törende mesleklerinde 30, 40 ve 50 yılını dolduran hekimlere ve en yaşlı üye olan meslekte 62. yılını dolduran hekime plaketleri sunuldu. Ayrıca edebiyat alanında yazılı ve basılı eserleri olan 3 hekime ve yaptıkları çalışmalarla tıp bilimine katkıları olan iki hekime de çalışmalarından dolayı plaket verildi. Ayrıca, Samsun Tabip Odasının en yaşlı üyesi olan Dr. Şerafettin Avcıkurt'a meslekte 62. yıl plaketini Samsun Valisi Kaymak sundu.



Plaket törenine ayrıca, OMÜ Rektör Yardımcısı Mehmet Ali Cengiz, Samsun İl Sağlık Müdürü Vekili Dr. Mehmet Kılıç katıldı. - SAMSUN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Antalya'da Yaşlı Adamı Öldüren Zanlılardan İnanılmaz Sözler: "Umduğumuzu Bulamadık, Adam Bedavaya...

Emlak Zengininin Katil Zanlısı: Cebinden 120 TL Çıktı, Adamı Bedavaya Öldürdük

Canlı Yayında Ortaya Çıkan Cinayetin Zanlısı, FETÖ İtirafıyla Herkesi Şaşırttı

Yeni Zelanda'daki Saldırıdan Yaralı Kurtulan Türk Vatandaşı Konuştu