Samsun tarihinin en büyük tatbikatı: Ladik depremi prova edildi - Son Dakika
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Samsun tarihinin en büyük tatbikatı: Ladik depremi prova edildi

11.04.2022 16:36
Samsun tarihinin en büyük tatbikatı: Ladik depremi prova edildi

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda 1943 yılında yaşanan ve 4 bin can kaybına yol açan 7.2 büyüklüğündeki deprem 4 ilden 3 bin 500 kişinin katıldığı tatbikatla prova edildi.

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda 1943 yılında yaşanan ve 4 bin can kaybına yol açan 7.2 büyüklüğündeki deprem 4 ilden 3 bin 500 kişinin katıldığı tatbikatla prova edildi.

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda yaşanabilecek yeni bir depremin göze alındığı senaryoda, enkaz altında ve yüksek binalarda mahsur kalanların tahliyesi gerçekleştirildi. AFAD ve STK'ların arama kurtarma ekiplerince binalarda yapılan aramada ölü ve ağır yaralı vatandaşlar bulundu. Bunlar UMKE ambulansları ve Sahil Güvenlik helikopterleriyle hastane ve morglara taşındı. Evlerinde kalamayan vatandaşlar için asker, jandarma ve AFAD gönüllüleri çadırlar kurdu. Aynı deprem senaryosu gereği Çorum'da bir fabrikadan kimyasal sızıntıya da KBRN timleri müdahale etti. Deprem bölgesinin iletişimi de mobil haberleşme araçlarıyla sağlandı. Samsun, Ordu, Amasya ve Sinop'tan 3 bin 500 kişilik ekip tatbikatta yer aldı.

Samsun Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, "Tatbikatlarda 2 kuralımız var. Uygulanabilir ve sürdürülebilir olmalı. Bugün 3 bin 500 kişiyle bu tatbikatı yaptık. Bu tatbikatları biz önemsiyoruz. Güzel bir tatbikat oldu. Samsun'da şimdiye kadarki en büyük bölgesel tatbikatı icra etmiş bulunuyoruz" dedi.

Vali Yardımcısı Öztürk, AFAD mobil uygulamasını vatandaşların telefonlarına indirmelerini istedi. Muhtarlara verilen AFAD Gönüllüğü eğitiminden de bahseden Öztürk, "1 aylık süre içerisinde 27 ilçemizdeki 340 tane muhtarımızı AFAD gönüllüsü olarak eğitmiş olacağız" diye konuştu. - SAMSUN

Samsun tarihinin en büyük tatbikatı: Ladik depremi prova edildi
Samsun tarihinin en büyük tatbikatı: Ladik depremi prova edildi
Samsun tarihinin en büyük tatbikatı: Ladik depremi prova edildi
Samsun tarihinin en büyük tatbikatı: Ladik depremi prova edildi
Samsun tarihinin en büyük tatbikatı: Ladik depremi prova edildi
Samsun tarihinin en büyük tatbikatı: Ladik depremi prova edildi
Samsun tarihinin en büyük tatbikatı: Ladik depremi prova edildi
Samsun tarihinin en büyük tatbikatı: Ladik depremi prova edildi
Samsun tarihinin en büyük tatbikatı: Ladik depremi prova edildi
Samsun tarihinin en büyük tatbikatı: Ladik depremi prova edildi

YORUMLAR
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Kuzey Anadolu Fay Hattı, Samsun, Deprem, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun tarihinin en büyük tatbikatı: Ladik depremi prova edildi - Son Dakika


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