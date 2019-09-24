Samsun Tarım Fuarı 5. kez kapılarını açıyor

"Samsun 5. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı" yarın kapılarını ziyaretçilerine açacak.



TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Ziraat Mühendisleri Odası, Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR), Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve KOSGEB'in destekleri ve iş birlikleri ile hazırlanan Samsun 5.Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, 25-29 Eylül 2019 tarihlerinde TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.



Yurt içi ve yurt dışından ziyaretçi akını



Geçen yıl yurt içinden ve yurt dışından 50 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan TÜYAP Samsun 5. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, modern tarım ve hayvancılığın ihtiyaç duyduğu her türlü donanım ve teknolojilerin ziyaretçilere topluca tanıtılmasını hedefliyor. Fuar da sektör temsilcileri ile tarım profesyonelleri bir araya getirilerek bölgenin ekonomisine katkı sağlanıyor. Başta Samsun olmak üzere, ülkenin dört bir yanından gelecek olan ziyaretçiler; sektördeki son gelişmeleri ve teknolojileri inceleme imkanı bulurken yeni iş bağlantılarına da imza atıyor. Yükselen bir grafik gösteren Fuarda; bu sene TÜYAP'ın yurt dışı ofisleri, Ticaret Bakanlığı Koordinatörlüğü ve Karadeniz İhracatçı Birlikleri organizatörlüğünde yapılan etkili tanıtımlar ile Romanya, Cezayir, Irak, Sudan, Lübnan, Uganda ve Bulgaristan'dan yabancı alım heyetleri ağırlanacak. Yabancı ziyaretçiler ile katılımcı firmalara görüşme ortamı hazırlanarak önemli ticari anlaşmaların alt yapısı oluşturuluyor. Yurt dışı alım heyetleri ile yapılan görüşmeler sayesinde katılımcı firmaların yurt dışına açılmaları hedefleniyor.



Fuarın onur konuğu Vezirköprü



25 - 29 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Samsun 5. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nda, Vezirköprü ilçesi bu yıl fuarın onur konuğu olacak. Fuarda Vezirköprü'nün tarımsal ürünlerinin tanıtılmasının yanı sıra Vezirköprü'ye özgü ikramlar da ziyaretçilere tattırılacak. Fuarda ayrıca 25 Eylül Çarşamba günü saat 14.00'te Samsun Valisi Osman Kaymak'ın da katılımı ile Kenevir Yetiştiriciliği paneli de gerçekleştirilerek, ilçenin tarım potansiyeli hakkında ziyaretçilere bilgiler sunulacak. Girişin ücretsiz olduğu TÜYAP Samsun 5. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı; 25 - 28 Eylül tarihlerinde 10.00 ila 20.00 saatleri arasında, 29 Eylül Pazar günü ise 10.00 - 19.00 saatleri arasında ziyaretçilerini bekliyor. - SAMSUN