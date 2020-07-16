Samsun tarımsal üretimde zirveyi zorluyor - Son Dakika

Samsun tarımsal üretimde zirveyi zorluyor

Samsun tarımsal üretimde zirveyi zorluyor Samsun pancar ve lahana üretiminde Türkiye'de ilk sırada Samsun'da 2019 yılında pancar ve lahana üretiminde Türkiye'de ilk sırada, çeltik ve fındık üretiminde ise Türkiye'de ikinci sırada yer aldı.

Samsun tarımsal üretimde zirveyi zorluyor

Son Dakika: İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 12,6 zam geldi
Kasımpaşa ve Galatasaray'ın ardından 7 kulüp daha yabancı kuralına itiraz etti
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt

Samsun pancar ve lahana üretiminde Türkiye'de ilk sırada

SAMSUN - Samsun'da 2019 yılında pancar ve lahana üretiminde Türkiye'de ilk sırada, çeltik ve fındık üretiminde ise Türkiye'de ikinci sırada yer aldı.

Samsun'da 2019 yılında işlenen tarım alanı 374 bin 006 hektar oldu. Karadeniz'in gıda ambarı olan Bafra ve Çarşamba Ovalarında 4 mevsim ürün yetiştiriliyor. Ladik ve Vezirköprü Ovaları da tarımsal üretimde önemli paya sahip.

2019 yılında yıllık 9 bin 917 ton kırmızı pancar ve 819 bin 667 ton lahana sebzesi üreterek Türkiye'de zirvede olan Samsun, yıllık 218 bin 816 ton turp üretimi ile ikinci sırada, 234 bin 052 ton yıllık pırasa üretimi ile üçüncü sırada, yıllık 92 bin 319 ton bal kabağı ve 229 bin 793 ton ıspanak üretimiyle de dördüncü sırada yer aldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgilere göre meyve üretiminde de etkin rol oynayan Samsun'da 2019 yılında yıllık 137 bin 841 ton fındık üretimi gerçekleşti. Bu rakam ile Türkiye'de üretimde payı yüzde 17 olurken, en fazla fındık üretimi yapan şehirler arasında ikinci sırada yer aldı. 463 ton muşmula üretimi ile Türkiye'de üçüncü sırada bulunan alan Samsun, yıllık 5 bin 34 ton kivi üreterek dördüncü sırada kendine yer buldu.

Fiğ (yeşil ot) üretiminde ilk sırada

Yem bitkileri üretiminde de etkin rol oynayan Samsun yıllık 409 bin 033 ton fiğ (yeşil ot) üreterek Türkiye'de ilk sırada yer aldı. Bezelye üretiminde yedinci, silaj mısır üretimin onuncu, yulaf üretiminde ise on ikinci sırada yer alan Samsun'da ekonomik olarak sulanabilir alanın yüzde 29,5'i sulanabiliyor.

Türkiye, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 14:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun tarımsal üretimde zirveyi zorluyor - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

20:32 Son Dakika: İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 12,6 zam geldi 20:18 Kasımpaşa ve Galatasaray'ın ardından 7 kulüp daha yabancı kuralına itiraz etti 20:14 Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt 20:07 Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi 18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 18:39 Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı 17:38 Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı 17:19 Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:43 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Son Dakika: İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 12,6 zam geldi
20:32
Kasımpaşa ve Galatasaray'ın ardından 7 kulüp daha yabancı kuralına itiraz etti
20:18
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
20:14
Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi
20:07
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
18:44
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
18:39
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
17:38
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
17:19
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
16:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 20:54:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun tarımsal üretimde zirveyi zorluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]