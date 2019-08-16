Son Dakika Haberleri: SAMSUN Tehlikeye aldırış etmeden dakikalarca havaya ateş ettiler
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SAMSUN Tehlikeye aldırış etmeden dakikalarca havaya ateş ettiler

28 dakika önce

Tehlikeye aldırış etmeden dakikalarca havaya ateş ettilerSamsun'un Bafra ilçesinde, düzenlenen kına gecesine katılan davetlilerden bazıları yanlarında getirdikleri silah ve av tüfekleriyle dakikalarca havaya ateş açıldı.

Tehlikeye aldırış etmeden dakikalarca havaya ateş ettiler
Samsun'un Bafra ilçesinde, düzenlenen kına gecesine katılan davetlilerden bazıları yanlarında getirdikleri silah ve av tüfekleriyle dakikalarca havaya ateş açıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, dün akşam saatlerinde Bafra ilçesinde meydana geldi. Kına gecesine katılan davetliler arasındaki bir grup yanlarında getirdikleri tabanca ve av tüfeklerini çıkararak havaya ateş açtı. Tehlikeye aldırış etmeden davetliler ve çocukların arasında dakikalarca havaya ateş eden grubun o anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Bazı davetlilerin kulaklarını tıkadığı görülürken, bazı davetlilerde korkarak alanı terk etti.
Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:15 Kaynak: DHA
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