Samsun TEKNOPARK firmalarından 16,7 milyon dolarlık ihracat geliri

Samsun TEKNOPARK Genel Müdürü Dr. Buğra Çolak, TEKNOPARK bünyesinde 56 AR-GE firması bulunduğunu ve yüzde 93 oranında ofislerinin dolu olduğunu belirterek, "Bu yıl firmalarımız 16,7 milyon dolar ihracat geliri elde etti" dedi.

Samsun TEKNOPARK Genel Müdürü Dr. Buğra Çolak, TEKNOPARK bünyesinde 56 AR-GE firması bulunduğunu ve yüzde 93 oranında ofislerinin dolu olduğunu belirterek, "Bu yıl firmalarımız 16,7 milyon dolar ihracat geliri elde etti" dedi.



Samsun TEKNOPARK Genel Müdürü Dr. Buğra Çolak, TEKNOPARK'ın faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Samsun TEKNOPARK'ın kurulma çalışmalarının 2009 yılında başladığını kaydeden Çolak, "AR-GE ve ofislerimizin bulunduğu bina ise 2004 yılında faaliyete girdi. TEKNOPARK bünyemizde 56 tane AR-GE firmamız var. Yüzde 93 oranında ofislerimiz dolu. Kuluçka merkezimizi ise bu yıl faaliyete geçirdik. Her geçen yıl üzerine koyarak büyüyen bir yapımız var. Ekibimizin gücü ile birçok şeyin üzerinden gelmeyi becerebiliyoruz. Özellikle TUBİTAK'tan almış olduğumuz projelerle hem enerjimizi hem de personel sayımızı artırmış olduk. En iyilerin takipçisi olduk" diye konuştu.



"Ödüller aldık"



Mevcut binanın 5 bin metrekare büyüklüğünde olduğunu ifade eden Çolak, "Bunun bin 300 metrekaresi AR-GE ve kuluçka ofislerimize kiraladığımız ofislerden oluşuyor. Firmalarımız ağırlıklı olarak yazılım ve bilişim firmaları. Bunların oranı yüzde 59 civarında. Yüzde 13 oranında ise tarımla ilgili AR-GE sürdüren firmalarımız var. Yüzde 12 oranında da makine imalatıyla uğraşan firmamız var. Medikal, sağlık, enerji gibi sektörlerde de AR-GE çalışmalarını sürdüren firmalarımız mevcut. Firmalarımızın ihracat geliri ise geçen yıl 3,3 milyon dolar iken bu yıl firmalarımız 16,7 milyon dolar ihracat gelirini elde etti. Daha 4 yaşında bir TEKNOPARK'ız. Kendimizi geliştirmek, burada firmaların cirolarını arttırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelecek yıllarda daha da iyi verilere sahip olacağımızı düşünüyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının değerlendirmesi sonucu 2015 yılında erken aşama teknoloji geliştirme bölgeleri kategorisinde 3.'lük ödülünü aldık. 2017 yılında ise en iyi gelişme gösteren teknoloji geliştirme bölgesi kategorisinde 3.'lük ödülü aldık" diye konuştu.



Çolak ayrıca, geçen yıl düzenledikleri iş fikri yarışmasında başarılı olan 3 girişimciyi Amerika'ya Silikon Vadisi'ne gönderdiklerini de sözlerine ekledi.



BiggSamsun'dan 2 girişimciye hibe



Öte yandan, TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Uygulayıcı Kuruluşu BiggSamsun'a projeleriyle başvuran Ondokuz Mayıs Üniversitesi Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Ana Bilim Dalında çalışma olan Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Doktora öğrencisi Züleyha Çakır projelerine yüzde 100 hibe almaya hak kazandı. "Savunma Sanayi Uygulamalarına Yönelik Atık Alüminyumdan Yeni Nesil Hibrit Kompozit Köpük Üretimi" projesi ile hibe almaya hak kazanan Gürbüz ve "Mini Patlıcan Çeşit Islahı ve Tohum Üretimi" projesi ile hibe almaya hak kazanan Çakır, BiggSamsun tarafından gerçekleştirilen eğitimlerden ve başvuru sürecinde verilen desteklerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.



"6 tematik alanda girişimcilere destek veriliyor"



BiggSamsun Projesi hakkında bilgi veren Samsun TEKNOPARK Genel Müdür Yardımcısı BiggSamsun Proje Koordinatörü Osman Özkoç, Bigg projesinin TÜBİTAK bin 512 desteği kapsamında girişimcilere 200 bin lira hibe veren ve bu hibenin de yüzde 100 destekli ve yüzde 40'ı da ön ödemeli olmak üzere desteklendiğini belirterek, "Bu proje kapsamında TÜBİTAK tarafından belirlenen 6 tematik alanda girişimcilere destek verilmektedir. BiggSamsun'a başvuru yapabilmek için öncelikle lisans, yüksek lisans ve doktorayı bitireli 10 yılı aşmamış olması gerekiyor. Aynı zamanda lisans son sınıf öğrencileri bitirme durumundaysa yine projeye başvuru yapabilir. Proje kapsamında 3 kişi çalışmakta. Girişimciler öncelikle 'BiggSsamsun.com' web sitesinden bizlere başvuru yapıyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan değerlendirme kurullarına projeleri iletiyoruz. Yapılan ön değerlendirmelerden sonra elemeyi geçen girişimciler. BiggSamsun ekibince eğitim sürecine tabii tutuluyor. Eğitim sürecinin sonunda ise mentollük ve danışmanlık çalışmaları başlıyor. Bunun sonucunda kendilerinin yazmış olduğu iş planlarını TÜBİTAK'a iletiyoruz. Son değerlendirmenin sonrasında ise girişimciler TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanıyor" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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