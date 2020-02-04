Samsun Teknopark Global Game Jam'e ev sahipliği yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun Teknopark Global Game Jam'e ev sahipliği yaptı - Son Dakika

Samsun Teknopark Global Game Jam'e ev sahipliği yaptı

6 saat önce

Samsun Teknopark, tüm dünyada aynı anda gerçekleştirilen "Global Game Jam "etkinliğine, bu yıl da Karadeniz Bölgesi'nden ev sahipliği yapan tek kurum oldu.

Samsun Teknopark Global Game Jam'e ev sahipliği yaptı, System.String[]

Samsun Teknopark, tüm dünyada aynı anda gerçekleştirilen "Global Game Jam "etkinliğine, bu yıl da Karadeniz Bölgesi'nden ev sahipliği yapan tek kurum oldu.


Eğitimlerle başlayan etkinlikte mobil uygulama geliştiricileri Muhammed Emin Ayar ve Sabri Ayeş, oyun ve yapay zeka konularında eğitim verdi. Ardından Global Game Jam tarafından açıklanan tema ile birlikte oyun geliştiriciler, ekiplerini kurarak fikirlerini oluşturdular ve oyunlarını geliştirmeye başladılar. 48 saatin sonunda oyunlarını sisteme yükleyen geliştiriciler, oyun sunumlarına geçtiler.


Samsun Teknopark'ta bulunmaktan ve etkinliğe Samsun'da katılmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getiren oyun geliştiriciler, imkanların yeterli olduğunun ve her geçen olumlu yönde geliştiğini belirterek, gelecek sene de Global Game Jam'e Samsun Teknopark'ta katılmak istediklerini söylediler.


Bir önceki yıla göre etkinliğe katılımın arttığını ve nitelikli oyun geliştiricilerin katıldığını belirten etkinlik organizatörü Özge Sağlam, "Global Game Jam'e Karadeniz Bölgesi'nde ev sahipliği yapan tek kurumuz. Bu hem Samsun Teknopark hem de bölgemiz için önemli bir avantaj. Şehir dışından katılım sağlayan oyun geliştiricilerle birlikte bu sene katılımcı sayımız arttı ve aynı zamanda nitelikli geliştiricilerin katılması oyunların kalitesini de artırdı" dedi.


Etkinliğe ev sahipliği yapan Samsun Teknopark Genel Müdürü Dr. Buğra Çolak da, "Samsun Teknopark olarak ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. Biz etkinliklerin gereklerini yerine getirerek ve şartları her yıl iyileştirerek bu tarz etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz. Gelecek yıllarda da bu alışkanlığımızı sürdürmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Karadeniz Bölgesi, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:39 Kaynak: İHA
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