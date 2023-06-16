Dün Diyarbakır, bugün Samsun! Akrabalar arasında meydana gelen silahlı kavgada 7 kişi hastanelik oldu - Son Dakika
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Dün Diyarbakır, bugün Samsun! Akrabalar arasında meydana gelen silahlı kavgada 7 kişi hastanelik oldu

16.06.2023 12:13

Dün Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan kavgada 9 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından bir korkunç olay da Samsun'da meydana geldi. Terme ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı. Yaralılar ve yakınları, kaldırıldıkları hastaneyi de birbirine kattı.

Samsun'un Terme ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı. Bafracalı Mahallesi'nde akrabalar arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

HEM SİLAH HEM DAYAK

Tarafların silahla birbirine ateş etmesi sonucu Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda E. ile R.E, T.E, F.E, H.E. ve N.E. silahla, U.E. ise darbedilerek yaralandı. Yaralılar, il merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HASTANEYİ DE BİRBİRİNE KATTILAR

Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar taşkınlık yaptı. Yaralılar ve yakınları acil servisi birbirine katarken, hastanenin müşahede alanındaki eşyalar ve sedyelere zarar verdiler. Yaralılar ve yakınlarının hastane personellerine zor anlar yaşattığı olaya, polisin müdahalede bulundu. Yaralılardan Nazlıbey E.'nin Çarşamba Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli Doktor Ekrem Ekrem Kayaalp'e saldırarak yaraladı. Yaralı doktor ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Samsun'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Doktora saldırma olayıyla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldı. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, "Çarşamba Devlet Hastanemizde görevli doktorumuz Ekrem Kayaalp'e yapılan saldırıyı kınıyor, kıymetli doktorumuza acil şifalar diliyor, tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, konunun yakinen takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Samsun'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı

DİYARBAKIR'DA AİLELERİN KAVGASINDA 9 CAN GİTTİ

Dün de Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirine giren 2 aile arasında silahlar çekilmişti. Korkunç olayda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR (4)
  • sait acar: Çokça imam hatipler açıyoruz iyi nesil yetişsin diye ama, kafalar boş nesiller çoğaltıyoruz. Cevap Yaz 19 12 Yayından Kaldır
  • sait acar: Gelirler azaldı. Kavgalar çoğaldı. Cevap Yaz 16 8 Yayından Kaldır
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Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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