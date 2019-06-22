SAMSUN Terme'de sağanak sele neden oldu - Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç röp
1 saat önce
SAMSUN Terme'de sağanak sele neden oldu (EK)- Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç röp(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 08:52 Kaynak: DHA
SAMSUN Terme
'de sağanak sele neden oldu (EK)- Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç
röp
(Tür: Yurt)
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