Son Dakika Haberleri: SAMSUN Terme'de sağanak sele neden oldu - Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç röp
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SAMSUN Terme'de sağanak sele neden oldu - Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç röp

1 saat önce

SAMSUN Terme'de sağanak sele neden oldu (EK)- Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç röp(Tür: Yurt)

SAMSUN Terme'de sağanak sele neden oldu (EK)- Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç röp
(Tür: Yurt)
SAMSUN Terme'de sağanak sele neden oldu - Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç röp
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 08:52 Kaynak: DHA
Ali Kılıç, Terme, Güncel
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