Samsun Ticaret Borsası
Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu tombul fındığın kilogramı 22 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu tombul fındığın kilogramı 22 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
| Ürün
| En Düşük (Lira)
| En Yüksek (lira)
| Yemlik arpa
| 1,14
| 1,35
| Ekmeklik buğday
| 1,27
| 1,69
|HUBUBAT MAMÜLLERİ
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| Buğday unu
| 2,06
| 2,86
| KURU MEYVELER
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| Kabuklu tombul fındık
| 22,00
| 22,00
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