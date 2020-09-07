Samsun Ticaret Borsası

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin ikinci maymununa da el konuldu

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, vatandaşları uyardı: Vakalar artıyor, 2 kat daha tedbirli olun

Su çıkarmak için açtırdığı çukur, kendisine mezar oldu