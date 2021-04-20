Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 21,00 - 22,50 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

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