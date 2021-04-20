Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 21,00 - 22,50 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|HUBUBAT
|Buğday (ekmeklik)
|1,65
|2,18
|HUBUBAT MAMÜLLERİ
|Buğday Kepeği (dökme)
|1,70
|1,70
|YAĞLI TOHUMLAR
|Ayçiçeği (yağlık)
|3,60
|3,60
|KURU MEYVELER
|Kabuklu fındık (levant)
|21,00
|22,50
|ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
|İnek Sütü
|2,55
|2,60
Kaynak: AA
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