Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22-23,25 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|HUBUBAT
|Buğday (ekmeklik)
|2,00
|2,10
|HUBUBAT MAMÜLLERİ
|Buğday Kepeği (dökme)
|1,62
|1,62
|Razmol (dökme)
|1,83
|1,83
|Mısır unu
|2,93
|2,93
|KURU MEYVELER
|Kabuklu fındık (levant)
|22,00
|23,25
|ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
|İnek Sütü
|1,50
|2,65
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Samsun Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi