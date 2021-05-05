Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 21,50 - 24 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|HUBUBAT
|Buğday (ekmeklik)
|1,85
|2,20
|HUBUBAT MAMÜLLERİ
|Arpa (yemlik)
|1,50
|1,90
|Razmol
|1,78
|1,78
|Mısır unu
|2,93
|2,93
|BİTKİSEL YAĞLAR
|Ayçiçek yağı (yemeklik)
|12,41
|13,14
|KURU MEYVELER
|Kabuklu fındık (levant)
|21,50
|24,00
Kaynak: AA
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