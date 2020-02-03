Samsun tır'a arkadan çarpan cip sürücüsü iş insanı ağır yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun tır'a arkadan çarpan cip sürücüsü iş insanı ağır yaralandı - Son Dakika

Samsun tır'a arkadan çarpan cip sürücüsü iş insanı ağır yaralandı

6 saat önce

TIR'a arkadan çarpan cip sürücüsü iş insanı ağır yaralandıSAMSUN'da, TIR'a arkadan çarpan cip sürücüsü iş insanı Halit Anayurt (56) ağır yaralandı.

TIR'a arkadan çarpan cip sürücüsü iş insanı ağır yaralandı

SAMSUN'da, TIR'a arkadan çarpan cip sürücüsü iş insanı Halit Anayurt (56) ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Atakum yönünden merkeze gelen iş insanı Halit Anayurt yönetimindeki 55 LM 888 plakalı cip, önündeki H.Ö.'nün (61) kullandığı 68 HR 636 plakalı TIR'a çarptı. Cipin ön tarafı TIR'ın dorsesinin altına girdi. Kazada yaralanan sürücü Anayurt, ihbar üzerine kaza yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince kırım aracıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Anayurt, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber: Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)

Samsun tır'a arkadan çarpan cip sürücüsü iş insanı ağır yaralandı

Atatürk Bulvarı, Atakum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Samsun'da TIR'a arkadan çarpan iş adamı ağır yaralandı
Doğu Perinçek'in gülerek söylediği sözler tepki çekti: Şehit vermeden olmaz 32 yaşındaki Weng, ikinci çocuğuna hamileyken virüse yakalandı! Hastalığının adını öğrenemeden öldü BM'den çağrı: İdlib'de gerginlik azaltılsın

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 04:13:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun tır'a arkadan çarpan cip sürücüsü iş insanı ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]