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Son Dakika Güncel Samsun tır'a çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü - Son Dakika

Samsun tır'a çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

6 saat önce

TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölüSAMSUN'da kontrolden çıkıp, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Ertan Eren (40), hayatını kaybetti.

TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

SAMSUN'da kontrolden çıkıp, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Ertan Eren (40), hayatını kaybetti.

Kaza, bugün sat 17.30 sıralarında Atakum ilçesine bağlı, Taflan Yalı Mahallesi, Atatürk Bulvarı mevkisinde meydana geldi. Ertan Eren'in kullandığı 55 ACT 575 plakalı otomobil, iddiaya göre kontrolden çıkıp, aynı yönde seyir halindeki Lütfü Meme idaresindeki 28 K 6331 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredeki sürücüleri ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilde sıkışan sürücü Ertan Eren'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Samsun tır'a çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 07:34 Kaynak: DHA
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