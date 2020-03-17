Samsun, Tokat, Amasya, Kastamonu ve Çorum'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun, Tokat, Amasya, Kastamonu ve Çorum'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Samsun, Tokat, Amasya, Kastamonu ve Çorum'da koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Samsun, Tokat, Amasya, Kastamonu ve Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında önlemler sürüyor.

Samsun, Tokat, Amasya, Kastamonu ve Çorum'da koronavirüs tedbirleri, System.String[]

Samsun, Tokat, Amasya, Kastamonu ve Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında önlemler sürüyor.

Samsun Valiliği, vatandaşları söz konusu virüs konusunda bilgi almak için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramamaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 15 Mart'tan itibaren 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan aramaların büyük bölümünün, koronavirüs hakkında danışma amaçlı çağrılardan oluştuğu belirtildi.

Söz konusu aramaların ihtiyaç sahibi vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne erişimlerini ve acil durumlara etkin müdahaleyi engellediği aktarılan açıklamada, "112 Acil Çağrı Merkezi sadece acil durumlarda aranmalı, koronavirüsle ilgili alınan tedbir ve önlemlere ilişkin süreç, devletimizin ve ilgili bakanlıkların resmi iletişim kaynaklarından takip edilmeli ve danışma amaçlı 184 SABİM (Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi) hattı kullanılmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Tokat

Tokat Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki toplu kullanım alanlarını ve kamu binalarını dezenfekte etti.

Ticaret Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, Zabıta Müdürlüğü ve İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri de süpermarket, eczane ve medikal ürün tedarikçilerine yönelik, fiyatlandırma ve stok hususundaki denetimlere devam ediyor.

Gerçekleşen denetimler sonucu hiçbir olumsuz örneğe rastlanmadığı belirtildi.

Yeşilyurt ilçesinde de belediye ekipleri yolcu minibüsleri, kamu binaları ve ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti.

Amasya

Amasya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor.


Amasya Belediyesi Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde kamu kurum ve kuruluşlarda, halk minibüsleri, ATM'ler ve park gibi halkın yoğun kullandığı alanlarda dezenfeksiyon ve yıkama çalışması gerçekleştirdi.

Suluova ilçesinde de Suluova Servis Taşımacılar Derneği tarafından başlatılan çalışma ile ilçede personel taşımacılığı yapan servis araçları ilaçlandı.

Kastamonu

Kastamonu'da kent merkezi ile Tosya, Cide ve Araç ilçelerinde dezenfeksiyon sürüyor.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, düzenlediği basın toplantısında, Belediye olarak Kovid-19 salgınına karşı gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.


İlçe genelinde 18 okul ve yurdun yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfeksiyon yaptıklarını belirten Kavaklıgil, ortak kullanım alanlarında da bu işlemlerin süreceğini anlattı.

Cide ilçesinde ise tüm okul ve yurtlar ile vatandaşların yoğun kullandığı yerlerde dezenfeksiyon yapıldı.

Araç ilçesinde de Belediye ekipleri tarafından mahalle, sokak ve parklarda dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi.

Çorum

Çorum'da yeni tip koronavirüse karşı çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmaları devam ediyor.

Belediye ekiplerince Çorum Ticaret ve Sanayi Odası, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği hizmet binaları, Çorum Futbol Kulübü tesisleri, Devlet Tiyatro Salonu ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde dezenfeksiyon tamamlandı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, dezenfeksiyonun, şehrin dört bir yanında devam ettiğini bildirdi.

Ekiplerin 24 saat kesintisiz çalıştığını belirten Aşgın, "Şehrimizin dört bir yanında spor salonları, kamu kurumları, türbeler, camiler, hal, kütüphaneler, belediyemize ait tüm tesisler, parklar ve yoğun olarak kullanılan tüm alanların dezenfeksiyon işlemi devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Aşgın ayrıca, belediyeyle ilgili işlemlerin birçoğunun evden çıkmadan, belediyenin www.corum.bel.tr adresli internet sitesinden yürütebileceğini belirterek vatandaşları evlerinde kalıp kalabalık ortamlardan uzak durmaya davet etti.

Çorum Valiliği de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinliklerini iptal etti.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise sosyal medya hesabından yayınladığı videoda akademisyenleri Sağlık Bakanlığınca tavsiye edilen 14 kuralın uygulanması konusunda topluma örnek olmaya davet etti.

Öztürk ayrıca, Hitit Üniversitesi Koronavirüs Salgın Yönetim Komisyonu bünyesinde Koronavirüs Yönetim Ofisi kurulduğunu da kaydetti.

Koronavirüs, Samsun, Çorum, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:36 Kaynak: AA
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