Samsun, Tokat, Çorum, Kastamonu ve Amasya'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Samsun, Tokat, Çorum, Kastamonu ve Amasya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, SAMULAŞ'a bağlı tramvay ve otobüslerle yolculuk eden vatandaşlara koronavirüs tedbirleri kapsamında maske dağıtmaya başladı.



Büyükşehir Belediyesi ekipleri tramvay ve otobüsleri kullanan vatandaşlara ücretsiz maske dağıtarak, koronavirüsten korunmak için vatandaşlardan kurallara uymalarını istedi.

Amasya

Amasya'da zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı, pazar günleri kurulan semt pazarının giriş çıkışlarını bariyerlerle kapattı. Müşteriler ve pazarcılar ateşleri ölçülerek ve maske taktırılarak pazar yerine alındı.

Ekipler, pazar girişinde ve çıkışında vatandaşların ellerine dezenfektan sıktı, esnaf ve vatandaşlara, salgına karşı tedbir almaları konusunda uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye istinaden pazarcıların kurduğu tezgahlar arasında üçer metre mesafe olacağı bilgisini veren ekipler, buna uymayan esnafı uyardı.

Öte yandan ekipler, içeride de alanı ikiye ayırarak sosyal mesafenin korunmasını sağladı. Pazara girmek isteyen 65 yaş üstündekiler ve 20 yaşından küçükler uyarılarak evlerine gönderildi.

Marketler de ekipler tarafından sık sık denetleniyor.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Belediye olarak maske yapımına başladıklarını ve 1 milyon maske üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Önümüzdeki günlerde de kentin tamamına maske dağıtacakları bilgisini veren Sarı, "Halk otobüslerine, kurum ve kuruluşlara dağıtacağız. Gerekirse mahalle mahalle gezip dağıtacağız. Bizim Amasya halkından istediğimiz bir şey var. Onlar evinde huzurlu olsunlar diye biz sokaktayız. 'Evinde kal Türkiye, evinde kal Amasya' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Tokat

Tokat Belediyesi ekipleri, toplu kullanım alanlarını ve kamu binalarını dezenfekte etti.

Kentte kurulan pazar yerinde belediye ekipleri maske ve eldiven dağıttı. Ekipler vatandaşların ateşini ölçtü.

Artova, Erbaa, Niksar, Reşadiye ve Yeşilyurt ilçelerinde de belediye ekipleri, yolcu minibüsleri, kamu binaları ve ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon ve sokakları yıkama işlemi yaptı.



Polis ve jandarma ekipleri, sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü kişilerin ihtiyaçlarını temin ederek evlerine bırakıyor.

Çorum

Çorum Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında halkı bilgilendirmeye devam ediyor.

Belediye ekipleri, kentte yıkama ve dezenfektan faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşları da bilgilendirme ve uyarmak için çalışma yapıyor. Ekipler, halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelere "Sağlığın için mesafeni koru, zorunlu olmadıkça evden çıkma" yazılı etiketler yapıştırdı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşları telefonla arayarak moral veriyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kentteki market ve pazarlara maske ve eldivensiz kimse alınmıyor. Kolluk kuvvetleri, market ve pazarlarda denetim yapıyor.

- Kastamonu

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, yaptığı yazılı açıklamada, kente büyük şehirlerden yeni bir salgının girmemesi için gerekli önlemlerin Hükümet düzeyinde alındığını belirtti.

Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını isteyen Karadeniz, "Şimdi sıra, zorunlu işi olmayanların köyünde, ilçesinde kalmasındadır. Hatta zorunlu olmadıkça evden çıkılmamasındadır. Yeni vakalar istemiyorsak bunu yapmak zorundayız. Ancak kararlarda sayılan zorunlu gerekçelerle seyahat edilmesi de hayatın idame ettirilmesi açısından gerekli görülmektedir. Kontrollerimiz bu çerçevede sürdürülecektir." ifadesinde bulundu.

Kastamonu Belediyesinden yapılan açıklamada ise dezenfekte çalışmalarının kentin birçok noktasında sürdüğü vurgulandı.

ATM'ler, Kuzeykent Kapalı Pazar Yeri ve Kuzeykent İş Merkezi'nde de dezenfeksiyon işlemlerinin yapıldığının belirtildiği açıklamada, caddelerin ve sokakların dezenfektanlı su ile yıkandığı kaydedildi.