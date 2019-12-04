Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya'da fiyatı en çok artan ürün domates

Tüketici Fiyatları Endeksinde (TÜFE) aylık değişim oranı Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgesinde yüzde 0,34 arttı.



TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 2019 yılı Kasım ayında istatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBSS) TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgesinde 2003=100 temel yılı TÜFE Genel Endeksi'nde bir önceki aya göre yüzde 0,34 arttı, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10,30 bir önceki yılın aynı ayına göre 9,76 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 16,87 oranında artış gerçekleşti.



Aynı dönemde Türkiye genelinde TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,38 bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,87 artış gerçekleşti.



Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgesinde aylık bazda en yüksek artış giyim ve ayakkabıda



TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 2019 yılı Kasım ayında ana harcama gruplarına göre; TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya İstatistiki Bölgesinde aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,72 ile "giyim ve ayakkabı" grubunda gerçekleşmiş olup, bunu yüzde 0,78 ile "haberleşme" ve yüzde 0,64 ile "ulaştırma" grubu izledi. Endekste en fazla düşüş gösteren gruplar ise yüzde 0,66 ile "çeşitli mal ve hizmetler" ve yüzde 0,05 ile "gıda ve alkolsüz içecekler" oldu. Aynı dönemde Türkiye genelinde Aylık en yüksek artış yüzde 2,69 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Ana harcama grupları itibarıyla endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında yüzde 0,59, haberleşmede yüzde 0,39, konutta yüzde 0,36 ve ulaştırmada yüzde 0,33 artış gerçekleşti. Türkiye genelinde aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 0,44 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. Ana harcama grupları itibarıyla endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0,15 ile lokanta ve oteller oldu.



Samsun, Tokat, Çorum, Amasya Bölgesinde fiyatı en çok artan ürün domates



TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya İstatistiki Bölgesinde 2019 Kasım ayında fiyatı en çok artan ürünler domates (yüzde 33,26), elbise(çocuk için) (yüzde 14,31) ve salatalık(yüzde 13,63) olup, fiyatı en çok düşüş gösteren ürünler; ıspanak (yüzde 35,36), karnabahar (yüzde 28,34) ve portakal (yüzde 22,64) oldu. - SAMSUN