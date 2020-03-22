Samsun, Tokat, Kastamonu, Çorum ve Amasya'da "koronavirüs" tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun, Tokat, Kastamonu, Çorum ve Amasya'da 'koronavirüs' tedbirleri - Son Dakika

Samsun, Tokat, Kastamonu, Çorum ve Amasya'da "koronavirüs" tedbirleri

6 saat önce

Samsun, Tokat, Kastamonu, Çorum ve Amasya'da koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler sürüyor.

Samsun, Tokat, Kastamonu, Çorum ve Amasya'da

Samsun, Tokat, Kastamonu, Çorum ve Amasya'da koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler sürüyor. Kurumların yanı sıra kişisel tedbirler de dikkat çekiyor.

Samsun'un Havza ilçesinde Belediye ekipleri tarafından Türk Kızılayı Havza Temsilciliği binasında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Dört katlı binada yapılan dezenfeksiyon çalışmasının ilçe genelinde sürdürüldüğü belirtildi.

İlçede bir esnaf ise müşterilerine bozuk paraları dezenfekte ettikten sonra veriyor.

Yufka imalathanesi bulunan Emrullah Sağlam, müşterilere para üstü olarak vereceği bozuk paraları dezenfekte ediyor.

İmalat sırasında da maske ve eldivenle çalıştıklarını belirten Sağlam, herkesin koronavirüse karşı aynı ciddiyetle davranmasının önemli olduğunu söyledi.

Sağlam, "İş yerimi üç saate bir dezenfekte ediyorum. Devletimiz bu virüsle büyük bir mücadele içinde. Alınmış olan önlemler dünyaya ders verecek nitelikte. Ben de esnaf olarak bu uygulamayı kendime görev bildim, dezenfekte edilmiş paraları müşterimize veriyoruz. Önceliğimiz müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak." diye konuştu.

Tokat

Tokat'ta bir akaryakıt istasyonu, vatandaşların araçlarını ücretsiz dezenfekte etti. Kamu araçları da dezenfekte edildi.

Akaryakıt istasyonu sahibi Azmi Bora, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Akaryakıt alsın almasın tüm araçlara ücretsiz olarak dezenfekte hizmeti sunmak istedik. Araçları koronavirüse karşı dezenfekte ederek, devletimizle beraber yan yana olmak istedik. Ülke olarak bu virüsten kurtulacağız." dedi.

Araç sahipleri de Bora'ya teşekkür etti.

Kastamonu

Kastamonu Belediyesi ekipleri tarafından kentteki Kur'an kurslarına dezenfekte işlemi yapıldı. Şehrin bazı noktalarındaki banklar kaldırıldı.

Belediye Başkan Galip Vidinlioğlu, yaptığı açıklamada, vatandaşların dezenfekte konusunda dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak dışarı çıkmama konusunda uyarıda bulundu.

Çorum

Çorum'da iki mesire alanı, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla geçici olarak kapatıldı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca mangal yakmanın yasaklanmasının ardından kent merkezindeki Sıklık Tabiat Parkı ve Bahabey Çamlığı'nın geçici olarak vatandaşların kullanımına kapatıldığını belirtti.

Aşgın ayrıca, vatandaşların bir arada durmalarının önüne geçmek amacıyla park ve yeşil alanlardaki bankların söküldüğünü, kamelyaların da şeritle kapatıldığını kaydetti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Belediyede vardiyalı çalışma düzenine geçeceklerini bildiren Aşgın, "Çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla Belediyemiz hizmet birimlerinde aynı görevi yapan personelimiz 23 Mart itibarıyla kamu hizmetini aksatmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde ikinci bir emre kadar vardiyalı sistemle çalışacaktır." ifadesini kullandı.

Öte yandan berber, kuaför ve güzellik merkezleri, İçişleri Bakanlığının kararnamesi doğrultusunda bugün açılmadı.

Amasya

Amasya Belediyesine bağlı ekipler, cami, park ve kamu binalarında ilaçlama çalışmalarına devam etti. Ekipler, taksilerde de dezenfekte çalışması yaptı.

Belediye ekipleri, pazarcı esnafını eldiven ve maske takmaları konusunda uyardı, kapalı halk pazarlarında da temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Taşova ilçesinde ise kılınan cenaze namazında koronavirüs tedbirlerine uyulduğu görüldü.

Geçirdiği rahatsızlık sonucunu hayatını kaybeden 82 yaşındaki Zülkadem Ağış'ın Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazında imam vatandaşlara en az birer metrelik mesafede durmaları konusunda uyarıda bulundu.

Ağış'ın yakınları, taziyelerini iletenlerin elini sıkmadı. Ellerini kalplerinin üzerine koyarak selam verdi.

Kastamonu, Samsun, Tokat, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 06:00 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Soylu, maske stokları yapan firmalar için 12 saat süre verdi
Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi
Bakan Selçuk, TRT-EBA TV'deki 'ilk ders' için kamera karşısına geçti Bakan Selçuk, TRT-EBA TV'deki 'ilk ders' için kamera karşısına geçti         
19:36
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi         
18:16
Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım         
13:21
Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı "Klorokin" kullanılacak         
11:47
1300'den fazla insanın hayatını kaybettiği ülkenin başbakanı: Daha kötü günler bizi bekliyor 1300'den fazla insanın hayatını kaybettiği ülkenin başbakanı: Daha kötü günler bizi bekliyor         
10:53
Ünlü boksör Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu Ünlü boksör Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu         
10:37
Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu         
10:19
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik         
09:46
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor         
09:04
Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler         
08:44
Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu         
02:56
Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin         
00:52
Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu         
16:40
İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı         
13:48
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 00:37:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun, Tokat, Kastamonu, Çorum ve Amasya'da "koronavirüs" tedbirleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]