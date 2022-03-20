Kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Samsun, Tokat, Kastamonu, Çorum ve Amasya'da kar yağışı etkili oluyor.

Samsun'da 3 gündür aralıklarla kar yağıyor.

Kent merkezinde kar yağışı zaman zaman karla karışık yağmura dönüşürken, yüksek kesimler beyaza büründü.

Kar nedeniyle Samsun- Ankara kara yolunda Karayolları ekipleri, yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Trafik ekipleri, sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

Tokat

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı merkezde ve Tokat- Sivas kara yolunda etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle Tokat-Sivas kara yolunun 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde ve Kızıliniş mevkisinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Karayolları ekipleri yolda küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kar yağışının sürdüğü kent merkezinde de belediye ekipleri tuzlama ve küreme çalışması gerçekleştirdi.

Kastamonu

Kastamonu'nun sahil ilçeleri ve yüksek kesimlerinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ilgaz Dağı ile Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolunun Yaralıgöz Geçidi'nde kar yağışı sürüyor.

İnebolu, Cide, Şenpazar ilçelerine ulaşımı sağlayan kara yollarında da kar yağışı devam ediyor.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Çorum

Çorum'da etkili olan kar yağışıyla kent merkezi yeniden beyaza büründü.

Aralıklarla etkili olan yağış, sıfır derecenin altında seyreden sıcaklıkla birlikte hayatı olumsuz etkiliyor.

Soğuk ve yağışlı havanın neden olduğu buzlanmadan dolayı sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.

Kar yağışı ayrıca Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içindeki bazı bölümlerinde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar yağışının aralıklarla hafta boyu devam etmesi bekleniyor.

Amasya

Amasya'da gece saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar kenti beyaza bürüdü.

Belediye ekipleri, ana arterlerde olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Amasya- Taşova, Merzifon-Çorum ve Hamamözü-Çorum kara yollarında, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor.