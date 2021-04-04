Samsun, Tokat, Kastamonu, Çorum ve Çankırı'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Samsun, Tokat, Kastamonu, Çorum ve Çankırı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Samsun'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Uygulama kapsamında, kentin en işlek noktalarından İstiklal, Gazi ve Mecidiye caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı'nda kısıtlamanın başlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Ülke genelinde her 100 bin kişide 678,72 pozitif vaka ile öne çıkan kentte polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Tokat, Kastamonu, Çorum ve Çankırı da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü, vatandaş ve araç trafiği azaldı.

Jandarma ve polis ekipleri kent genelinde denetimlerine devam ediyor.