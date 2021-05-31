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Samsun, Tokat, Kastamonu ve Sinop'ta ceza infaz kurumları kütüphanelerine destek için kampanya başlatıldı - Son Dakika

Samsun, Tokat, Kastamonu ve Sinop'ta ceza infaz kurumları kütüphanelerine destek için kampanya başlatıldı

31.05.2021 15:32
Samsun, Tokat, Kastamonu ve Sinop'ta ceza infaz kurumları kütüphanelerine destek için kampanya başlatıldı, System.String[]

Samsun, Tokat, Kastamonu ve Sinop'ta, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamındaki kampanyaya destek veriliyor.

Samsun, Tokat, Kastamonu ve Sinop'ta, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamındaki kampanyaya destek veriliyor.

Ceza İnfaz Kurumu Kütüphanelerine Kitap Bağış Kampanyası, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün ilk kitap bağışının ardından tüm illerde eş zamanlı olarak başlatıldı.

Samsun'da, Adalet Sarayı A Blok'ta kampanyaya destek vermek isteyen tüm bağışçılar, "Bir Kitap Bir Umut" sloganı ile düzenlenen programa katılarak kitap bağışında bulundu.

Törende konuşan Vali Zülkif Dağlı, tüm Samsunluları kampanyaya destek olmaya davet etti.

Çeşitli nedenlerle ceza infaz kurumunda olan insanların iyi bir eğitimle topluma kazandırılabileceğini ifade eden Dağlı, "Bu çalışmaların üst üste konulmasıyla bunlar oluşacak. Biz bunun güzel örneklerini de görüyoruz." dedi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, 2019 yılında yapılan protokol kapsamanda ceza infaz kurumlarında kütüphaneler kurulmasının amaçlandığını söyledi.

Bağışlanan kitaplarla halk kütüphaneleri oluşturulacağını ifade eden Kılıç, "Bu kitaplardan sadece ceza infaz kurumunda kalan kader mahkumları değil, aynı zamanda personelimiz, jandarma personeli, onların aileleri ve o bölgede oturan vatandaşlarımız da rahatlıkla faydalanabilecekler." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ile diğer protokol üyeleri kitap bağışında bulundu.

-Tokat

Tokat Adliyesi'nde kampanyaya destek vermek isteyen tüm bağışçılar, "Bir Kitap Bir Umut" sloganı ile düzenlenen programa katılarak kitap bağışladı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, yaptığı açıklamada, "Tokat Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Adalet Sarayımızın giriş katında kitap bağış standı kurulmuştur. Gün boyunca devam edecek kampanya süreci boyunca standımızda ceza infaz kurumu personelinden 2 kişi görevlendirildi. Görevli personel tarafından kitaplar kabul edilecektir." dedi.

Çoban, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile beraber yürütülecek kampanyaya ilişkin, "Başsavcılığımızca kitap kampanyasında toplanan kitaplar, inceleme için yayın seçme komisyonuna teslim edilecek. Komisyon tarafından yapılacak inceleme sonrasında ceza infaz kurumu kütüphanelerine gönderilmesinde sakınca bulunmayan kitaplar, ilgili birimlere iletilecektir." diye konuştu.

Kastamonu

Kastamonu'da bir alışveriş merkezinde Ceza İnfaz Kurumu Kütüphanelerine Kitap Bağış Kampanyası kapsamında stant açıldı.

Törende konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, vatandaşları kampanyaya destek olmaya davet etti.

Kampanyanın çok anlamlı olduğunu söyleyen Çakır, "Bu kampanyayı sembolik bağışlarla başlatıyoruz. İnşallah biz Kastamonu Valiliği olarak bu konuda ilk etapta 250 kitapla bu kampanyaya destek vereceğiz. Kampanyamızın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Çakır, Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, İdare Mahkemesi Başkanı Mahmut Taşçı, Cezaevi Müdürü Ahmet Çalışkan ve kurum müdürlerinin katılımıyla kampanyanın açılış kurdelesi kesildi.

Alışveriş merkezindeki standın yanı sıra Adliye ve cezaevinin girişinde de stantların açıldığı kampanyaya Belediye Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kastamonu Barosu'nun da kitap desteğinde bulunacağı öğrenildi.

Sinop

Sinop'ta Ceza İnfaz Kurumu Kütüphanelerine Kitap Bağış Kampanyası çerçevesinde stant açıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda "Bir Kitap Bir Umut" sloganı ile açılan stantta kitap bağışları kabul edilmeye başlandı.

Boyabat ilçesinde ise Beyazıt Cami önünde program düzenlendi. Programda konuşan Boyabat Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, kitapların tüm bireyler için eşsiz bir yol arkadaşı olduğunu söyledi.

Bağışlanan kitaplarla kütüphaneler oluşturacaklarını ifade eden Çetin, "Kitap insanlık için tarihin her devrinde önemli bir materyal olmuş, gerek dünyevi gerekse dini inanışların yaşanış ve yayılış serüvenlerinde her daim en önemli unsur olarak varlığını sürdürmüştür. Bilgi toplumlarının vazgeçilmez kaynağı olarak gösterilebilecek kitaplar, insanoğlunun yaşadığı anı aydınlatmakla kalmamış ona yeni dünyaların kapılarını da aralamıştır. Ceza ve İnfaz Kurumumuzda bu ve benzeri çalışmalar bundan sonra da devam edecektir." diye konuştu.

Samsun, Tokat, Kastamonu ve Sinop'ta ceza infaz kurumları kütüphanelerine destek için kampanya başlatıldı
Samsun, Tokat, Kastamonu ve Sinop'ta ceza infaz kurumları kütüphanelerine destek için kampanya başlatıldı
Samsun, Tokat, Kastamonu ve Sinop'ta ceza infaz kurumları kütüphanelerine destek için kampanya başlatıldı

Kastamonu, Samsun, Tokat, İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun, Tokat, Kastamonu ve Sinop'ta ceza infaz kurumları kütüphanelerine destek için kampanya başlatıldı - Son Dakika


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