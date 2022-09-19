Samsun ve 6 ilde Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika
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Samsun ve 6 ilde Gaziler Günü kutlandı

19.09.2022 16:06

Samsun, Tokat, Sinop, Çankırı, Çorum, Kastamonu ve Amasya'da 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören gerçekleştirildi.

Samsun, Tokat, Sinop, Çankırı, Çorum, Kastamonu ve Amasya'da 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören gerçekleştirildi.

Samsun'daki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Mustafa Demir ve gazi dernekleri temsilcileri anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi Başkanı Ahmet Diril, milletin şehit ve gazilere minnet borçlu olduğunu söyledi.

Törende, Samsun Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösteri sundu.

Tokat

Tokat Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Bandırmalı ile gazi derneklerinin temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tokat Şubesi Başkanı Bilal Özmen, gaziliğin, Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının yaşayan destanı olduğunu söyledi.

Özmen, "Gaziler Günü'nün tüm yurtta kutlanması, devletin ve milletin gazilere verdiği önemin, onlara duyulan minnet, şükran duygusunun göstergesi." dedi.

Programa, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, gaziler ve protokol üyeleri katıldı.

Sinop

Sinop'ta, 19 Eylül Gaziler Günü dolasıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve gazi dernekleri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu. ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı tören, şiirlerin okunmasıyla sona erdi. ???????

Çorum

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Gaziler Günü kutlama etkinlikleri çerçevesinde kentteki gazilerle bir otelde kahvaltıda buluştu.

Ardından Çorum Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Törende Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çorum Şubesi, Çorum Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesi yöneticileri, Şehitler Anıtı'na çelenk sundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban, törende yaptığı konuşmada, bir savaş meydanındaki en yüksek mertebenin şehitlik olduğunu, gazilik mertebesinin de en yüksek ikinci makam olduğunu vurguladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Vali Çiftçi ve beraberindekiler, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Törende Müftü Muharrem Biçer tarafından şehitlerin ruhu için dua edildi.

Çankırı

Çankırı Anıt Alanı'nda düzenlenen törende Vali Abdullah Ayaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ile şehit ve gazi dernekleri temsilcileri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ahmet Çelik,19 Eylül Gaziler Günü'nün bedeli canla ve kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasını sağlayan ve devletin bekası uğruna canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı bir gün olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından Kore Gazisi Mustafa Kurt ve bir öğrenci tarafından şiir okundu.

Anıt Alanı'ndaki törenin ardından 100. Yıl Kültür Merkezi'nde "Gazilerimize Vefa" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Kastamonu

Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Vali Avni Çakır, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanı Hüseyin Mahmutoğlu, Atatürk ve Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program Halk Eğitim Merkezi'nde devam etti.

Hüseyin Mahmutoğlu'nun günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından şiirler okundu.

Daha sonra Doğa Kültür Köyü'ndeki programda konuşan Vali Avni Çakır, Türk milletinin tarihinin şan ve şerefle dolu olduğunu söyledi.

Amasya

Amasya'da, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yavuz Selim Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, çelenklerin sunulmasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, gazilerle sohbet etti ve 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.

Törene, Vali Masatlı ile Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, Belediye Başkan Vekili Cemal Umut Kılıç, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Amasya Şube Başkanı Ahmet Ünverdi, kurum müdürleri ve gaziler katıldı.

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Kaynak: AA

19 Eylül Gaziler Günü, Kastamonu, Amasya, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun ve 6 ilde Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

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