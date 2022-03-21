Samsun, Tokat, Sinop ve Kastamonu'da kar nedeniyle 767 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun, Tokat, Sinop ve Kastamonu'da kar nedeniyle 767 köye ulaşım sağlanamıyor

21.03.2022 13:10
Samsun, Tokat, Sinop ve Kastamonu'da kar nedeniyle 767 köye ulaşım sağlanamıyor

Samsun, Tokat, Sinop ve Kastamonu'da kar nedeniyle 767 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Samsun, Tokat, Sinop ve Kastamonu'da kar nedeniyle 767 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Samsun'da, özellikle hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürürken 49 köy yolu kapalı bulunuyor.

Tokat'ta da kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu. Kent genelinde 148 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sinop'ta da etkili olan kar yağışı nedeniyle 111 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu'da ise 459 köy yolunda, İl Özel İdaresi ekipleri yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Samsun, Tokat, Sinop ve Kastamonu'da kar nedeniyle 767 köye ulaşım sağlanamıyor

YORUMLAR
500
Kastamonu, Sinop ve Amasya'da 424 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor Kastamonu, Sinop ve Amasya'da 424 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu, Samsun, Sinop, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun, Tokat, Sinop ve Kastamonu'da kar nedeniyle 767 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


Son Dakika
13:05 Ünlü oyuncu Antonio Banderas'tan Kerem Bürsin paylaşımı
12:42 İstanbul'da görev yapan polis memurunun Hakkari'deki aracından 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı!
12:36 Abramovich'in yatı Datça açıklarına geldi! Görenler heyecanlandı
12:25 Çocuk, topu almak için havuza yöneldi; o esnada köpeğin yaptığına inanamayacaksınız
12:22 Önce avukat, sonra seri katil! Pınar Deniz'i Ceylin'den sonra katil Yasemin olarak izleyeceğiz
12:15 Önüne geleni tokatlayan Sarıgül, Acun'un yolunu kendisini açtığını iddia etti! Bakalım Acun ne diyecek?
12:12 Anneleri üç çocuğunu geride bırakıp komşuya kaçtı, en büyük kız üzüntüden bileklerini kesti, baba işsiz: Çaresizliğin öyküsü!
12:02 Son dakika: Çin'de uçak düştü, yangın çıktı! 133 yolcuyu taşıyordu, resmi bir açıklama yapılmadı
11:54 David Beckham, Ukrayna için ses olmaya devam ediyor! 71 milyon takipçili Instagram hesabını devretti
11:27 Çin'de 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 13:20:09. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun, Tokat, Sinop ve Kastamonu'da kar nedeniyle 767 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement