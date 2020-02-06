Samsun trafiğini rahatlatacak proje - Son Dakika
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Samsun trafiğini rahatlatacak proje

6 saat önce

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun trafiğini rahatlatacak olan "Terminal Projesi"ne 2021 yılında başlayacaklarını açıkladı.

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SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun trafiğini rahatlatacak olan "Terminal Projesi"ne 2021 yılında başlayacaklarını açıkladı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kıranköy Minibüsçüler Derneği Başkanı Şaban Yurtsever'in ev sahipliğinde minibüsçü esnafıyla bir araya geldi. Minibüsçü esnafının sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Demir, Samsun trafiğini rahatlatmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.


"Terminal Projesi 2021'de start alacak"


İlçe minibüslerin şehir merkezine giriş yapmalarını sağlayacak olan Terminal Projesi'ne 2021 yılında start vereceklerinin altını çizen Mustafa Demir, "17 ilçeden gelen minibüslerin şehir merkezine ulaşmasıyla ilgili yaşanan sorunları çözmeye kararlıyız. Seçim döneminde de ifade etmiştik. Vatandaşlarımızın çok sayıda toplu taşıma aracı değiştirerek seyahat etmelerini, gidecekleri yere zorluk çekerek ulaşmalarını ortadan kaldıracağız. Terminal Projesi'ne 2021 yılında başlayacağız" dedi.


Samsun'u marka bir şehir yapmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Demir, açıklamasının devamında şunları söyledi:


"Göreve başlayalı 10 ay oldu. Ekibimizle birlikte büyük bir gayret sarf ediyoruz. Dolmuşçularımızın güzergah ve diğer sıkıntılarıyla ilgili talepleri var. Biz bunlar için bir çalışma yapıyoruz. Bunu da size sormadan yapmayacağız. Çözüm ve önerilerini dinleyeceğiz, karalarımızı birlikte alacağız. Ben yaptım oldu mantığı ile hareket etmeyeceğiz. Adım adım planlayarak gidiyoruz. İlk işimiz halk otobüsleri meselesini çözmek olacak. Ondan sonra dolmuş ve minibüs hatları ile ilgili yeni bir çalışma yapacağız. Birisini memnun edip diğerini küstürmeyeceğiz. Bizim asıl hedefimiz vatandaşın menfaati." - SAMSUN

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:42 Kaynak: İHA
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