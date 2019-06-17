Samsun TSO Başkanı Murzioğlu, ihracatta başarı gösteren firmaları tebrik etti

Samsun
TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu
, ihracatta başarı gösteren firmaları kutladı.
Murzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye
İhracatçılar Meclisinin (TİM) hazırladığı raporda, ihracat rakamları bakımından başarı gösteren Samsunlu firmaları tebrik etti.
Geçen yıl 6 firmayla listeye giren Samsun'un bu yıl 8 firmayla listede olduğunu ifade eden Murzioğlu, Samsun'un ihracatçı firmalarının etkin olarak listede yer almasının kent ekonomisi adına gurur verici olduğunu belirterek şunları kaydetti:
"Listeye giren tüm firmalarımızın işverenlerini ve emekçilerini kutluyorum. İhracatta ilk binde Türkiye'nin dev firmaları arasında kendilerine yer bulan sekiz firmamız kentimizin gururu olmuştur. Kentimizin üreten, katma değer yaratan yıldızlarıyla ne kadar övünsek azdır. Bu firmalarımızın hepsi tüm zorluklara rağmen listede yer almalarının anlamı ve önemi bizler için çok büyüktür. Artık şehirlerin büyüklüğü nüfuslarıyla değil, yaptıkları ihracatla anılıyor. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak ihracatın kalkınmada ne denli önemli bir faktör olduğunun farkındayız."
Türkiye'nin ekonomiye odaklanması gerektiğini vurgulayan Murzioğlu, "Türkiye hepimizin. Artık 82 milyonun geleceği için hep beraber çalışma zamanı, birlik ve beraberliğimizi perçinleme zamanı." ifadelerine yer verdi.