Samsun TSO'da farkındalık eğitimleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun TSO'da farkındalık eğitimleri - Son Dakika

Samsun TSO'da farkındalık eğitimleri

6 saat önce

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından uygulanmakta olan Avrupa Birliği (AB) hibe destekli, 'AB-Türkiye İş Köprülerinin Daha Fazla İşbirliği ve Anlayış Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi' çerçevesinde Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) AB pazarına girişle ilgili...

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Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından uygulanmakta olan Avrupa Birliği (AB) hibe destekli, 'AB- Türkiye İş Köprülerinin Daha Fazla İşbirliği ve Anlayış Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi' çerçevesinde Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) AB pazarına girişle ilgili karşılaştıkları sorunlara ilişkin farkındalık semineri düzenlendi.


Proje kapsamında KOBİ'ler yurt dışı pazarlara girerken nasıl bir strateji izlemeli konulu bir seminer düzenlendi. Eğitimin açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Çakır, yürütülen proje hakkında katılımcıları bilgilendirdi.


Oda olarak sürekli değişen yerel ve küresel iş yapma ortamında, firmalara rehberlik yapmayı ve yerel kalkınma faaliyetlerine katkı yapmayı, birincil vazife olarak gördüklerini ifade eden Ayhan Çakır, "Çalışmalarımızın ana eksenini teşkil eden bu anlayış çerçevesinde uygulamaya koyduğumuz proje ile istihdam ve ihracat hedeflerine yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Samsun alternatifli üretim alt yapısı ve lojistik imkanlarıyla ihracat için önemli potansiyele sahip bir şehir. Ama maalesef ihracat rakamlarımız bu potansiyelin karşılığı değil. Bu nedenle sizlerin bugün burada olması bizler için çok anlamlı. Yoğun bir rekabetin var olduğu günümüz küresel pazarlarında başarılı olabilmek, bu pazarlara açılmak isteyenlerin her şeyden önce, rekabet ortamını iyi tanımaları ve çağdaş bir pazarlama anlayışını benimsemeleri gerekiyor" dedi.


Konuşmasında Türkiye'nin dış ticarette ulaşamadığı çok pazarın olduğuna vurgu yapan Çakır, "Hemen yanı başımızdaki AB ülkeleri dahi bizim dış ticaretimizde ilk sıralarda yer almıyor. Dolayısıyla gidilecek çok yer, yapılacak çok iş var. Hedef pazarı doğru anlayıp, kurguyu doğru planladığımızda o büyük, küresel pastadan pay almamak kaçınılmaz olacaktır. Seminerin verimli bir şekilde tamamlanmasını ve buradaki paylaşımların ihracat rakamlarımıza yansıması diliyorum" diye konuştu.


Proje ortağı Çek Ticaret Odası'nın Dış Ekonomik İlişikler Müdürü Jiri Hansl'ın konu ile ilgili Çekya tecrübelerini paylaşmasının ardından, 30 yılı aşkın süredir ihracat Danışmanlığı ve Eğitmenliği yapan M. Şefik Ergönül katılımcılara, KOBİ'ler yurt dışı pazarlara girerken nasıl bir strateji izlemeli konulu sunum yaptı. - SAMSUN

Avrupa Birliği, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:38 Kaynak: İHA
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