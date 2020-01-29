Samsun TSO'dan 2019'da 4,2 milyonluk tasarruf

Samsun Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) 2019 yılı tasarrufunun 4 milyon 278 bin 257 lira olduğu açıklandı.



Samsun TSO Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı Davut Altan Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşti. Mecliste TSO'nun 2019 yılı faaliyet raporu ve kesin gelir-gider bilançosu oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda konuşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Gelirimiz, 11 milyon 277 bin 363 lira, giderimiz ise 7 milyon 664 bin 100 lira olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca odamız bünyesinde birçok faaliyet yaptık. Samsunspor'a verdiği emeklerden dolayı Yüksel Yıldırım'a teşekkür ediyorum. Odamızın şirket ortağı olduğu Samsun Lojistik Merkezinin yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdik. Şirketin hizmet çeşitliğinin artırmak adına Cazibe Merkezlerine Yatay Kapalı Depo Yapım Projesi'ni oda olarak sunduk, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansından kabul yazısı geldi. Önümüzdeki günlerde projeyi imza altına alıp uygulama sürecine başlayacağız. Samsun Metal Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı Yönetim Kurulu Toplantısını gerçekleştirdik. A kalite hizmet anlayışımızın en önemli denetim mekanizması olan akreditasyon sistemine ilişkin kurul toplantısını gerçekleştirdik" dedi.



"2019 yılı tasarrufumuz, 4 milyon 278 bin 257 lira"



Ardından kürsüye gelen Samsun TSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yiğit Tören ise 2019 yılının 31 Aralık tarihi itibariyle gerçekleşen odanın kesin gelir-gider bütçesiyle ilgili meclis üyelerini bilgilendirerek, "Gelir bütçemiz yüzde 113 oranında, gider bütçemiz ise yüzde 77 oranında gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bütçe itibariyle oluşan gelir gider farkı olan 3 milyon 613 bin 252 lira ve gider bütçemizin 7. faslında gözüken 665 bin 4 lira sabit kıymet gideri bilançonun aktifine ihtiyatlar hesabına aktarılmıştır. Başka bir ifadeyle 2019 yılı tasarrufumuz, 4 milyon 278 bin 257 lira olarak kaydedilmiştir. Bütçemizin başarıyla gerçekleşmesi konusunda yönetim kurulumuza verdiğiniz desteklerden dolayı siz değerli meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Konuşların sonunda tekrar kürsüye gelen Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, desteklerinden dolayı meclis üyelerine teşekkür ederken, 2020 yılının oda ve camia adına yeni başarılar getirmesini temenni etti. Meclis, diğer gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi. - SAMSUN