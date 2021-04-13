Samsun TSO'dan, "Dış Ticarette Ödeme ve Teslim Şekilleri" eğitimi - Son Dakika

Samsun TSO'dan, "Dış Ticarette Ödeme ve Teslim Şekilleri" eğitimi

13.04.2021 12:22
Samsun TSO'dan,

Samsun TSO'nun COSME programı kapsamında yürüttüğü Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi çerçevesinde, iş dünyasının temsilcilerine yönelik, "Dış Ticarette Ödeme ve Teslim Şekilleri" konulu eğitim düzenledi.

Samsun TSO'nun COSME programı kapsamında yürüttüğü Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi çerçevesinde, iş dünyasının temsilcilerine yönelik, "Dış Ticarette Ödeme ve Teslim Şekilleri" konulu eğitim düzenledi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi çerçevesinde iş dünyasının temsilcilerine yönelik, firmaların dış ticaret kabiliyetlerinin geliştirilmesi, uluslararası pazarlara erişiminin güçlendirilmesi ve rekabet güçlerinin arttırılmasında önem taşıyan dış ticarette ödeme ve teslim şekillerinin getirdiği değişikliklerin ele alındığı, "Dış Ticarette Ödeme ve Teslim Şekilleri" konulu eğitim düzenledi. Webinar üzerinden düzenlenen eğitimin açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Çakır, Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi kapsamında birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini belirterek, "Oda olarak bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda politikalar üreterek sınai, ticari ve sosyal bakımdan ülke kalkınmasına destek sağlamak misyonu çerçevesinde projeler üretiyor, çalışmalar gerçekleştiriyoruz" dedi.

Çakır: "Amacımız ihracatı artırmak"

İhracatın artmasına yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Ayhan Çakır, "İhracat, oda olarak çok önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Şehrimizin ihracat potansiyelini daha yukarılara taşımak için elimizden gelen gayreti de gösteriyoruz. Bugün de önemli bir konuyu uzman arkadaşımız sizinle paylaşacak. Birçoğunuz ihracat yapmak istiyor ancak, akıllarında bazı sorular var. İhracat yapacağım ancak, parasını nasıl alırım, banka yoluyla mı almalıyım, elden mi almalıyım? Nereden, nasıl almalıyım? Ne zaman almalıyım? Hangi masraflar nereye kadar bana ait? Kamyonumun üstündeki eşya teslim edildiğinde benim sorumluluğum bitiyor mu? Limana kadar götürsem orada teslim edebilir miyim? Varış yerine kadar gittiği zaman oraya kadar tüm masrafları ben mi ödemeliyim? İşte tüm bu tüm teslim ve ödeme şekillerini içeren; ihracatın alfabesi dediğimiz herkesin bilmesi gereken çok önemli bir başlangıç konuları bunlar. Birçok firmanın, özellikle ödeme şekillerinde çok klasik 1-2 ödeme şeklinin dışına çıkmadıklarını gözlemledim. Bugün aramızda çok sayıda genç arkadaşımız da var. Gençlerimiz çok avantajlı. Sosyal medyayı ve interneti çok iyi kullandığınız için kaynaklarınız fazla. Özellikle dış ticaret konusunda Ticaret Bakanlığı'nın web sayfasında bu anlatılan konuların hepsi var. İstediğiniz zaman oradan detaylı bilgi alabilirsiniz. Odamızdan da detaylı bilgi alabilirsiniz. Düzenlediğimiz webinarın hepinize çok bilgi kazandırıcı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Ardından da eğitmen Hakan Akın, katılımcılara sunum yaparak, sorularını cevaplandırdı. - SAMSUN

Samsun TSO'dan, Dış Ticarette Ödeme ve Teslim Şekilleri eğitimi
Samsun TSO'dan, Dış Ticarette Ödeme ve Teslim Şekilleri eğitimi
Samsun TSO'dan, Dış Ticarette Ödeme ve Teslim Şekilleri eğitimi

Karadeniz, Ticaret, İhracat, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun TSO'dan, 'Dış Ticarette Ödeme ve Teslim Şekilleri' eğitimi - Son Dakika Ekonomi


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