Son Dakika Haberleri: Samsun Tso'dan "E-ticaret ve Dijital Pazarlama" Eğitimi

Samsun Tso'dan "E-ticaret ve Dijital Pazarlama" Eğitimi

1 saat önce

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) Karadeniz Bölgesi koordinatörlüğünü yürüttüğü Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında, iş dünyasının temsilcilerine yönelik, "E-ticaret, Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Eğitimi" düzenlendi.

Samsun Tso'dan
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) Karadeniz Bölgesi koordinatörlüğünü yürüttüğü Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında, iş dünyasının temsilcilerine yönelik, "E-ticaret, Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Eğitimi" düzenlendi.

Samsun TSO koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi kapsamında, Samsun'da faaliyet gösteren firmaları kapsayan, "E-ticaret, Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Eğitimi" verildi. Yaklaşık 60 firma temsilcinin katıldığı eğitimin açılışında konuşan TSO Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Çakır, ihracatta E-ticaretin ve dijital pazarlamanın önemine vurgu yaptı.

İhracat odaklı eğitim

Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi kapsamında birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini belirten Ayhan Çakır, "Bugün bizi bir araya getiren eğitim de bunlardan biri. Günümüzde her şey çok hızlı ilerliyor. Geçmişte üretici de tüketici de birbirinden habersizdi. Ama günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte hızlı gelişen ticaret dünyayı globalleştirdi. Özellikle e-ticaret gelişen dünyada ekonominin önemli unsuru oldu. Ülkemizin konumu gereği dünya ekonomisindeki hak ettiği yerini alması hepimizin arzusu. Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda, firmalarımızın profesyonel kadroları hızla değişen koşullara ayak uydurmalı. Oda olarak, uzman çalışanlarımızın iş dünyamızı rekabette ön sıralara taşıyacak donanıma sahip olmalarını amaçlıyoruz. Bu doğrultuda da eğitimlerimiz aralıksız sürüyor. Özellikle ihracat potansiyeline sahip firmalarımızın üzerine yoğun şekilde odaklandık. Öte yandan Ticaret Bakanlığımız da ihracatçılarımıza her türlü desteği veriyor. E-ticaret konusunda genç girişimcilerimizin ilgisini de takdirle karşılıyoruz. Eğer ihracatta çıtayı daha fazla yükseltmek istiyorsak özellikle bugün eğitimini aldığımız E-ticarete, dijital pazarlamaya ve sosyal medyaya daha çok odaklanmalıyız" diye konuştu.

Ardından ise, Eğitmen Ömer Karapınar tarafından, katılımcılara, "E-ticarette Sosyal Medyanın Önemi", "Sosyal Medya ile İşinizi Yurtdışına Taşıyın", "Sosyal Medyada E-Ticaret Hedef Kitle Yönetimi" ve "E-Ticarette Online İtibar Yönetimi" konularında uygulamalı eğitim verildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:47 Kaynak: İHA

Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



19 Mayıs Belediye Başkanı'ndan Skandal Sözler: Bundan Sonra Oyu Veren Hizmeti Önce Alacak Araba Tutkusu Olan Vatandaş, 1999 Model Toros'unu Evinin Odasında Saklıyor Rekabet Kurulu Adabank'ın Satışının İzne Tabi Olmadığına Karar Verdi Esenler Belediyesi Başkanı Göksu: Tablolar Kaçırılmıyor, Sergiden Geri Dönüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 16:15:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun Tso'dan "E-ticaret ve Dijital Pazarlama" Eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]