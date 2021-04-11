Samsun TSO, iş dünyasını sanal fuarda buluşturacak

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yürüttüğü, "AB- Türkiye İş Köprülerinin Daha Fazla İşbirliği ve Anlayış Yoluyla Güçlendirilmesi" projesi kapsamında 3-12 Mayıs tarihleri arasında dijital ortamda "Samsun Export-Samsun Sanayi ve İhraç Ürünleri Sanal Fuarı" düzenleyecek.

Samsun TSO, AB-Türkiye İş Köprülerinin Daha Fazla İşbirliği ve Anlayış Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, Ticaret Bakanlığından akredite bir e-ticaret altyapısıyla "Samsun Export - Samsun Sanayi ve İhraç Ürünleri Sanal Fuarı" organize edecek.

Pek çok platformun olduğu gibi fuarcılığın da dijitalde alternatif olarak varlık göstermeye başladığını kaydeden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu açıklamasında, "3-12 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan Samsun Export Sanal Fuarı, 7 dilde B2B ikili iş görüşmeleri, ürün tanıtım-satış imkanı, yurtiçinden ve dünyanın her yerinden ziyaretçileri, ürün filtreleme gibi bir çok imkanı ile sanayici/ihracatçı firmalara bir çok avantaj sunuyor. Kovid-19 pandemisi ile birlikte daha fazla önem kazanan dijitalleşme konusunda firmaların rekabet güçlerinin geliştirilmesi ve dijitalleşen yeni dünyaya uyum sağlamaları amacıyla düzenlenecek fuarda sanal stant ile yer almak isteyen sanayici-ihracatçı firmalarımız https://anket.globalpiyasa.com/a/samsuntsofuar linki üzerinden ön başvuru yapabilecek" dedi.

Büyük ilgi bekleniyor

İhracatçı ve sanayici firmaların ücretsiz katılımları ile düzenlenecek olan fuara büyük ilgi beklediklerini belirten Murzioğlu, "Tüm bunlara ek olarak ayrıca, dijitalleşen dünyada artan e-ticaretin önemini öngörerek KOBİ'lerimize dijital ticaret altyapısı sağlamak üzere www.samsunexporters.globalpiyasa.com e-ihracat sitesini kurduk. Ticaret Bakanlığınca akredite olmuş, e-ticaret altyapısına sahip her gün dünyanın birçok yerinden, 15 binin üzerinde ziyaretçi sağlayan bir firmadan hizmet alıyoruz. Hazırladığımız platforma bu siteye kayıt olan ihracatçı firmalarımız ürünlerini 7 dilde tanıtabilecek ve ikili iş görüşmesi yapabilecek. Bunun yanında ise, talep yayınlayabilecek, satış yapabilecek. Katılımcı firmalarımız kendi ürün kataloglarını da oluşturabilecekler. Tüm sanayici ve ihracatçı firmalarımızı düzenleyeceğimiz fuarda yer almaya davet ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN