Samsun TSO, iş dünyasını sanal fuarda buluşturdu - Son Dakika

Samsun TSO, iş dünyasını sanal fuarda buluşturdu

03.05.2021 15:03
Samsun TSO, iş dünyasını sanal fuarda buluşturdu, System.String[]

Samsun Sanayi ve İhraç Ürünleri Sanal Fuarı' online ortamda açıldı.

Samsun Sanayi ve İhraç Ürünleri Sanal Fuarı' online ortamda açıldı.

Samsun TSO'nun projesini yürüttüğü, AB- Türkiye İş Köprülerinin Daha Fazla İşbirliği ve Anlayış Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi kapsamında düzenlenen 'Samsun Export - Samsun Sanayi ve İhraç Ürünleri Sanal Fuarı' 9 tanesi Çek Cumhuriyeti'nden olmak üzere yaklaşık 150'ye yakın firmanın katılımıyla açıldı.

Çek Ticaret Odası ile Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın birlikte yürüttüğü AB-Türkiye İş Köprülerinin Daha Fazla İşbirliği ve Anlayış Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi kapsamında organize edilen, 'Samsun Export - Samsun Sanayi ve İhraç Ürünleri Sanal Fuarı' online ortamda açıldı. Her gün dünyanın birçok yerinden, 15 binin üzerinde ziyaretçi sağlayan Ticaret Bakanlığı tarafından akredite edilen, globalpiyasa.com e-ticaret altyapısıyla organize edilen 'Samsun Sanayi ve İhraç Ürünleri Sanal Fuarı'nda Çek Ticaret Odası'nı temsilen 9 Çek firması olmak üzere 150'ye yakın Samsunlu firma sanal stant ile yer aldı.

Murzioğlu'ndan dijitalleşme vurgusu

Kovid-19 pandemisi ile birlikte daha fazla önem kazanan dijitalleşme konusunda firmaların rekabet güçlerinin geliştirilmesi ve dijitalleşen yeni dünyaya uyum sağlamaları amacıyla düzenlenen fuarın açılışında konuşan STSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, pandemiyle birlikte dünyada çok hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşandığını, dijitalleşmenin de inanılmaz bir hız kazandığını söyledi. E-ticaretin payının her geçen gün arttığını belirten Başkan Murzioğlu, "Çünkü zamandan ve mekandan bağımsız işleyen süreç tüketiciye büyük kolaylık sağlıyor. Tüketicilerin e-platformlara duyduğu talep ve dijital dönüşümdeki bu hız KOBİ'lerimizi sanal platformlarda daha fazla yer almaya sevk ediyor. Bu da şüphesiz ekonomimizin büyük bir kısmını teşkil eden KOBİ'lerimizin dijital kabiliyetlerinin geliştirilmesi artık zorunlu hale geldi demek. Biz de Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin dijitalleşme konusundaki yetkinliklerini artırarak onların rekabet güçlerini arttırmayı hedefleyerek, bu fuarı düzenlemeye karar verdik" dedi.

"Fuar, firmalara bir çok imkan sunuyor"

Düzenledikleri sanal fuarla oda ve borsalar arasında ilkler arasında yer almaktan da büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Murzioğlu, "Geçtiğimiz yıl yine aynı anlayışla üye KOBİ'lerimiz için samsunexporters.globalpiyasa.com üzerinden e-ihracat portalımızı faaliyete açmıştık. Portalda ihracatçı üyelerimiz için 7 dilde ürünlerini tanıtma, ikili iş görüşmesi yapabilme, talep yayınlayabilme, ürün satışı yapma fırsatı gibi imkanlar sunuyoruz. Bugün e-ihracat portalımızı bir adıma daha ileri taşıyor yaklaşık 150 firmamızın katılım gösterdiği 'Samsun Sanayi ve İhraç Ürünleri Sanal Fuarı'nı açıyoruz. Bu fuara ilimizde otomotiv, makine, metal, gıda, tarımsal ürünler, medikal ürünler, kimya, yapı-inşaat, endüstriyel mutfak, plastik, maden-mineral, mobilya, ev tekstili, hazır giyim gibi sektörlerinde faaliyet gösteren firmaları uluslararası ölçekte ziyaretçilerle buluşturuyoruz. Fuarda ayrıca, proje ortağımız olan Çek Ticaret Odası'ndan bir grup KOBİ'de yer alıyor" diye konuştu.

"Amaç marka şehir Samsun'u daha ileriye taşımak"

Konuşmasında fuarın önemine işaret eden Murzioğlu, şunları söyledi:

"Bu fuar yalnızca iş görüşmelerinin yapılacağı bir organizasyon olmaktan daha fazlasına hizmet fuar süresince 'AB ve Global Pazar Fırsatları', 'Dijital Pazarlamanın Temelleri' ve 'Döngüsel Ekonomi' konularında çevrim içi eğitimler de düzenleyeceğiz. Temennimiz ve gayretimiz elbette daha fazlası için. Bu organizasyonda edineceğimiz deneyimi tüm sektörlerimiz için kullanacağız. Samsun konumu, sanayi ve ihracat altyapısı ile bir cazibe merkezi. Samsun'u üreten bir marka şehir olarak daha da ileri taşımayı amaçlıyoruz. Bunun gibi projeleri üretmeye, Samsunumuza fayda sağlamaya gayret edeceğiz. Bu vesile ile projeye start verdiğimiz ilk günden bu yana faaliyetlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi konusunda aktif rol oynayan proje ortağımız Çek Ticaret Odasına, sanal fuara ilgi gösteren kıymetli üyelerimize, fuar ziyaretçilerimize teşekkür ediyorum."

Konuşmanın ardından Samsun TSO Dış İlişkiler Müdürü Oğuz Sandıkçı, Sanal Fuar hakkında bilgi verdi. Programa katılan Çek Ticaret Odası Dış Ekonomik İlişkiler Bölümü Müdürü Jiri Hans de işbirliği imkanları konusunda bir konuşma yaptı. Daha sonra da, Eğitmen Hakan Akın, 'Samsun'un İhracatta Öne Çıkan Ürünleri İçin AB ve Global Pazar Fırsatları' başlıklı sunum gerçekleştirdi. Samsun Export - Samsun Sanayi ve İhraç Ürünleri Sanal Fuarı 12 Mayıs tarihine kadar açık kalacak. Fuardaki firmaları ziyaret etmek veya seminerlere katılıma www.digitalsamsunfair.com web adresinden erişilebiliyor. - SAMSUN

Samsun TSO, iş dünyasını sanal fuarda buluşturdu
Samsun TSO, iş dünyasını sanal fuarda buluşturdu
Samsun TSO, iş dünyasını sanal fuarda buluşturdu
Samsun TSO, iş dünyasını sanal fuarda buluşturdu
Samsun TSO, iş dünyasını sanal fuarda buluşturdu

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Türkiye, Samsun, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun TSO, iş dünyasını sanal fuarda buluşturdu - Son Dakika Ekonomi


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