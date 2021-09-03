Samsun TSO yeni yerinde, üyelerin hizmetinde

Büyüyen ve gelişen Samsun'a yakışır, çağın gerektirdiği gibi üyelerine daha kaliteli ve verimli hizmet verme amacıyla inşa edilen Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) yeni binasında faaliyetlerine başladı.

Yüz yılı aşkın bir süredir Samsun'un kalkınması için çalışan Samsun TSO, Canik ilçesi Yenimahalle Mahallesi 839. Sokak No: 120'de inşa edilen yeni yerinde üyelerinin hizmetine girdi. Samsun TSO yönetimi de bugün, yeni hizmet binasında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, büyüyen ve gelişen Samsun'a yakışır, çağın gerektirdiği gibi üyelerine daha kaliteli ve verimli hizmet verme amacıyla inşa edilen yeni hizmet binasının Samsun'a hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Eski bina ihtiyacı karşılamıyordu

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın, Samsun'un eski isimlerinden Canik Ticaret ve Sanayi Odası adıyla 1901 yılında kurulduğunu belirten Başkan Salih Zeki Murzioğlu, "Kuruluşundan sonra çeşitli mekanlarda hizmet veren Odamız, 1943 yılından sonra zamanın Karadeniz Oteli olan 3 katlı ahşap binayı satın alarak, çalışmalarına burada devam etmiştir. 1970'li yıllara gelindiğinde binanın çok eski olması nedeniyle bu bina yıkılarak yerine 8 katlı hizmet binası yaptırılmıştır. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, yarım asrı aşkın bir süredir Hançerli Mahallesi Abbasağa Sokak No.8 İlkadım'da yer alan binasında hizmetini sürdürdü. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası bu zamana gelene dek, kanununda verilen görevlerle sınırla kalmayıp, kentin ekonomik gelişimine katkı sağlamak adına proje üreten, projelere katkı sağlayan bir misyona sahip olmuştur. Bu bağlamda ulusal ve uluslararası ölçekte pek çok projeye imza atan, faaliyet gerçekleştiren Odamızın bu hizmetleri yerine getirdiği eski hizmet binamız ne yazık ki oldukça yetersiz kalmakta, ihtiyacı karşılamamakta ve Samsun'a yakışmayan bir tablo sergilemekteydi" dedi.

"Şehrimize, üyelerimize hayırlı uğurlu olsun"

Göreve geldikten sonra Samsun'a yakışır, çağın gerektirdiği gibi üyelere daha kaliteli ve verimli hizmet verme amacıyla yeni hizmet binası için kolları sıvadıklarını belirten Murzioğlu, "Oda yönetimi göreve gelmeden önce bizim üyelerimize de yeni hizmet binası sözümüz vardı. Bu bağlamda Kasım 2013 tarihinde yeni hizmet binası için kardeş kuruluşumuz Samsun Ticaret Borsası ile birlikte iki dönümlük bir araziyi ihale sonucunda Büyükşehir Belediyesi'nden satın aldık. Samsun Ticaret Borsası ile yaptığımız protokol gereği binanın yüzde 70'i bizim, yüzde 30'luk kısmı da onların. Ardından da vakit geçirmeden hizmet binası yapılması yolunda aldığımız arazinin imar planlarını çıkartarak, zemin etüdü ve proje çalışmalarına başladık. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle Samsunumuza ve üyelerimize modern bir hizmet binası kazandırmanın mutluluğu içindeyiz. 15 bin metrekare kullanım alanına sahip binamız, bir bodrum kat, bir zemin kat, 7 normal kat ve bir teras kattan oluşuyor. En üst katta yaklaşık 300 kişilik bir meclis ve konferans salonumuz var. 100 araçlık otoparka sahip olan binamızın çatı katında ise heliport pistimiz bulunuyor. Oldukça modern şekilde tasarladığımız yeni hizmet binamızın açılışını ise, uygun bir zamanda tüm halkımızla, üyelerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Binamız, şehrimize ve tüm üyelerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - SAMSUN