Samsun Valisi Osman Kaymak, "Samsun'da çaba gösterilmesi halinde birçok sektörde yol alınabilir. Ortak aklı kullanarak, herkesin bir ucundan tutmasıyla sonuca ulaşabiliriz." dedi.

Kaymak, kentteki bir otelde düzenlenen "Samsun Turizmi Geliştirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Samsun'un birçok alanda olduğu gibi turizm alanında da ciddi potansiyeli bulunduğunu söyledi.

Turizmin dünyada önemli gelir kaynakları arasında gösterildiğini, kentlerin potansiyellerine göre bu gelirden pay aldığını belirten Kaymak, "Turizme 'bacasız fabrika' diyoruz. Samsun'da turizmde neredeyiz diye baktığımızda çok da iyi yerde değiliz ama sürekli artan bir ivmemiz var." diye konuştu.

Kente gelen turist sayısının yıllık 400 binlerden 800 binlere çıktığına dikkati çeken Kaymak, şöyle devam etti:

"Bunlar Samsun için çok büyük rakamlar değil. Samsun, kongre merkezleri, doğal güzellikleriyle çevre illere bakıldığında turizm potansiyelini çok iyi değerlendiremeyen bir il. Bu anlamda hepimize görev düşüyor. Samsun, turizmde çok daha iyi yerlere gelebilir. Bir şehir vardır ki çabalasanız da adım atamazsınız. Samsun'da çaba gösterilmesi halinde birçok sektörde yol alınabilir. Ortak aklı kullanarak, herkesin bir ucundan tutmasıyla sonuca ulaşabiliriz."

Son yıllarda yapılan çalışmalarla kentin turizm altyapısının oluşturulduğuna işaret eden Kaymak, "Elimizde güzel bir ürün var. Samsun'u pazarlamamız lazım. Daha çok insanın gelerek şehrin bütün güzelliklerini diğer insanlarla, şehirlerle ve dünyayla paylaşması lazım." ifadelerini kullandı.

Samsun'a bu yıl 626 bin 576 kişi geldi

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal da kentin turizm verileri hakkında bilgi aktardı.

Kente daha çok yabancı turist çekmek istediklerini dile getiren İpekdal, şöyle konuştu:

"Amacımız Samsun'un özellikle dış turizme açık hale getirilebilmesi, cazip hale getirilip, tanıtımının yapılması. Özellikle Körfez ülkelerinden doğrudan uçuşların sağlanabilmesi için neler yapılabilir, sektörün bu konudaki öngörü ve tespitleri neler, doğrudan sektör temsilcileriyle değerlendirmek istedik."

İpekdal, bu yıl kentte 46 bin 203'ü yabancı olmak üzere 626 bin 576 ziyaretçinin konakladığını, müze ve ören yerlerini de 695 bin 517 kişinin gezdiğini kaydetti.