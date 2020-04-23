SAMSUN Türkiye'nin en büyük Türk Bayrağı'nın altında tören - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük Türk Bayrağı'nın altında tören

SAMSUN'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin dalgalanan en büyük Türk Bayrağı'nın altında saat 2100'da İstiklal Marşı okundu.

Kavak İlçesi'nde Türkiye'nin dalgalanan en büyük bayrağı olarak gösterilen 2 bin metrekarelik dev Türk Bayrağı'nın olduğu noktada tören düzenlendi. İlçe Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri görevli jandarmalardan oluşan yaklaşık 60 kişi saat 21.00'da, 116 metrelik bayrak direği önünde İstiklal Marşı okudu.

92 TON AĞIRLIĞA SAHİP

9 yıl önce yaptırılan Türk Bayrağı'nın yer aldığı 116 metre yüksekliğindeki direk ise 92 ton ağırlığa sahip. Temeline 400 ton beton dökülen 730 metre rakımdaki Türk Bayrağı'nın ağırlığı ise 450 kilo. Paraşüt kumaşı kullanılarak üretilen bayrak, 2 ayda bir değiştiriliyor. Samsun- Ankara Karayolu üzerinde bulunan bayrağı görenler ise araçlarını durdurup fotoğraf çekip, selfie yapıyor. Türk Bayrağı'nın alt kısmında ise ay yıldız şeklinde bir de mescit bulunuyor.