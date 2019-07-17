Samsun, Türkiye'nin sebze ve meyve ambarı

Yeşilırmak ve Kızılırmak Nehirlerinin Karadeniz'e döküldüğü tarım şehri Samsun, sebze ve meyve üretiminde Türkiye'nin ilk sıralarında yer alıyor.

Yeşilırmak ve Kızılırmak Nehirlerinin Karadeniz'e döküldüğü tarım şehri Samsun, sebze ve meyve üretiminde Türkiye'nin ilk sıralarında yer alıyor.



Bafra ve Çarşamba gibi verimli ovalarına sahip olan Samsun, işlenen tarım alanı bakımından Türkiye'nin 16'ncı sırasında yer alıyor. Samsun'un 972 bin 459 hektar alanlık (ha) yüz ölçümünün yüzde 39'u işlenen tarım alanı olarak dikkat çekiyor. 375 bin 392 hektar alanlık işlenen tarım alanının yüzde 42,8'lik kısmı ekonomik olarak sulanabilirken, 160 bin 672 hektar alanlık ekonomik olarak sulanabilir alanın ise ancak yüzde 29,5'i sulanabiliyor.



Çeltik, soya, fındık, kivi ve tütün üretiminde ilk 5'te



Samsun, çeltik üretiminde 2'inci, soya üretiminde 3'üncü ve tütün üretiminde 5'inci sırada yer alıyor. Ayrıca Samsun kırmızı pancar ve lahana üretiminde Türkiye 1'incisi, biber ve turp üretiminde Türkiye 2'ncisi, patlıcan ve ıspanak üretiminde Türkiye 3'üncüsü ve barbunya üretiminde ise Türkiye 4'üncüsü olarak dikkat çekiyor. Meyve üretiminde de ilk sıralarda yer alan Samsun, fındık üretiminde Türkiye 3'üncüsü, kivi üretiminde Türkiye 5'incisi, armut üretiminde ise Türkiye 6'ncısı konumunda yer alıyor.



Samsun'da yılda 133 bin 221 bin ton çeltik, 7 bin 714 ton soya ve 6 bin 897 ton tütün üretiliyor. Ayrıca 3 bin 300 ton kırmızı pancar, 223 bin 50 ton lahana, 136 bin 786 ton biber, 13 bin 167 ton turp, 28 bin 455 ton patlıcan, 12 bin 632 ton ıspanak ve 6 bin 753 ton barbunya üretiliyor. Samsun'da yılda 66 bin 363 ton fındık, 5 bin 401 ton kivi ve 9 bin 361 ton armut üretiliyor.



TÜİK verilerine göre kırmızı pancarın Türkiye'deki, üretiminin yüzde 40,67'si Samsun'da üretiliyor. Lahananın yüzde 29,15'i ve barbunyanın da yüzde 7,67'si yine Samsun'da üretiliyor. Fındığın ülke genelinde 12,89'u, kivinin de 8,72'si Samsun'da üretiliyor. - SAMSUN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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