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Samsun'un süpürgeleri Türkiye'yi süpürüyor - Son Dakika

Samsun'un süpürgeleri Türkiye'yi süpürüyor

28.08.2021 11:15

Samsun'un süpürgeleri Türkiye'yi süpürüyor 100 yılı aşkın süredir süpürge tohumu ve süpürge üreterek Türkiye'ye pazarlayan Samsun'un Vezirköprü ilçesi İncesu Mahallesi'nde süpürge otunun hasadı başladı.

Samsun'un süpürgeleri Türkiye'yi süpürüyor

SAMSUN - 100 yılı aşkın süredir süpürge tohumu ve süpürge üreterek Türkiye'ye pazarlayan Samsun'un Vezirköprü ilçesi İncesu Mahallesi'nde süpürge otunun hasadı başladı.

EL süpürgesi üretiminde Türkiye'de lider konumda bulunan İncesu Mahallesi'nde tarım işçileri hasat için tarlalara girdi. Hasat işlemi tamamlanan süpürgelerin ilk olarak kabuğu soyuluyor, sonrasında ise tohumlarına ayrılıyor. Tohumları ayrılan süpürgeler boğma makinesine gidiyor. Burada sapları yapılan süpürgeler akabinde dolgu işlemine giriyor. Son olarak sık ve bir arada tutulmasını destelemek için dikim işlemine giren süpürgeler pazarlanmaya hazır hale geliyor. Vatandaşlar, geleneksel yöntemle el emeği süpürgeler üreterek farklı şehirlere gönderiyor. Süpürgelerin fiyatları ise 10 ile 20 TL arasında değişiyor.

İncesu Mahallesi'nde el süpürgesi yapan Mustafa Doğanay, "Süpürge otunun nisan ayında ekimi yapılır. Mayısın 15'inden sonra çapası başlar. Ağustos ayında ise hasat edilir. Tarlada kesimi yapıldıktan sonra traktörlere yüklenerek köyde temizleme işlemi olur. İlk olarak tohumu çıkartılır. Tohumundan yem, kavşağından mallara saman yapılır. Sonrasında ise süpürge yapma aşaması tamamlandıktan sonra satıma hazır hale gelir. Evlerde kullandığımız süpürgelerin imalatını yapıyorum. Mahallemiz komple bu işi yapıyor. Geçim kaynağımız budur. İncesu Mahallesi, Süpürgeciler Mahallesi olarak geçer" dedi.

"Gençlerin süpürge yapmaya merakı kalmadı"

Süpürgeci Şaban Yılmaz ise "Süpürgenin alım satımı yapacak kişiler, perakendecisi, toptancısı geliyor buradan alıyor. Bu süpürgenin toptan fiyatı 20 TL'dir. Diğer çeşitlerine göre 15 TL, 10 TL fiyatlarında satılıyor. 100 senedir bu köyün geçim kaynağıdır. Köy tarım arazilerinde hasat dönemi başladı. Rusya, İstanbul, Samsun ilçeleri ve diğer ilçelere gönderiyoruz. Her yere gönderiliyor. Her geçen gün ilgi azalıyor. Elektrikli süpürgeler çıktığından beridir fazla alım olmadığından fazla satamıyoruz. Kendi geçimimizi sağlayacak kadar yapıyoruz. Gençler dışarı gitmeye başladı. Fazla faaliyet yok. Köyde kalan dedelerimiz, babalarımız yapıyor. Gençlerin süpürge yapma merakı kalmadı" diye konuştu.

7'den 70'e süpürge üreten İncesu Mahallesi'nde süpürge otu hasadı devam ediyor.

Samsun'un süpürgeleri Türkiye'yi süpürüyor
Samsun'un süpürgeleri Türkiye'yi süpürüyor
Samsun'un süpürgeleri Türkiye'yi süpürüyor
Samsun'un süpürgeleri Türkiye'yi süpürüyor
Samsun'un süpürgeleri Türkiye'yi süpürüyor
Samsun'un süpürgeleri Türkiye'yi süpürüyor
Samsun'un süpürgeleri Türkiye'yi süpürüyor
Samsun'un süpürgeleri Türkiye'yi süpürüyor
Samsun'un süpürgeleri Türkiye'yi süpürüyor
Samsun'un süpürgeleri Türkiye'yi süpürüyor
Samsun'un süpürgeleri Türkiye'yi süpürüyor
Samsun'un süpürgeleri Türkiye'yi süpürüyor
Samsun'un süpürgeleri Türkiye'yi süpürüyor

Vezirköprü, Türkiye, Samsun, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun'un süpürgeleri Türkiye'yi süpürüyor - Son Dakika Ekonomi


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