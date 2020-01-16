Samsun'u oryantiringde temsil edecek Havzalı öğrenciler çalışmalarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'u oryantiringde temsil edecek Havzalı öğrenciler çalışmalarına başladı - Son Dakika

Samsun'u oryantiringde temsil edecek Havzalı öğrenciler çalışmalarına başladı

6 saat önce

Türkiye 14 Yaş Altı Oryantiring Şampiyonası'nda Samsun'u temsil edecek takımda bulunan Havza Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) öğrencileri, çalışmalarına başladı.

Samsun'u oryantiringde temsil edecek Havzalı öğrenciler çalışmalarına başladı, System.String[]

Türkiye 14 Yaş Altı Oryantiring Şampiyonası'nda Samsun'u temsil edecek takımda bulunan Havza Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) öğrencileri, çalışmalarına başladı.

Samsun genelinde yapılan 14 Yaş Altı Oryantiring Yarışması'nda Samsun'u temsil etmeye hak kazanan 20 kişilik takımda Havza Makbule Yusuf Ölçer YBO'dan da 6 öğrenci bulunuyor.

Okul bahçesinde sorumlu öğretmenler nezaretinde çalışmalarını sürdüren öğrenciler, Türkiye Oryantiring Federasyonunca düzenlenecek Türkiye 14 Yaş Altı Oryantiring Şampiyonası'na hazırlanıyor.

U12 kızlar kategorisinde Samsun birincisi olan Esmanur Eskitürk, üçüncüsü Elif Akyol, beşincisi Nazmiyer Nur Yılmaz; U12 erkekler kategorisi dördüncüsü Yunus Kaan Gezgin ve Sadık Özgün ile U14 beşincisi Bertuğ Sağlam, Samsun'u en iyi şekilde temsil etmeye çalışacak.

Takım sorumlusu Yusuf Tektaş, kazanılan başarının önemli olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizi kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. Türkiye şampiyonluğunu kazanmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz." dedi.

Türkiye, Samsun, Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:50 Kaynak: AA
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