Samsun'u sel vurdu, yaşanan tahribat havadan görüntülendi - Son Dakika

Samsun'u sel vurdu, yaşanan tahribat havadan görüntülendi

Son Güncelleme: 03.09.2023 18:13

Samsun'da etkili olan sağanak nedeniyle su basan Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki sular çekilmeye başladı. Selin vahameti havadan görüntülendi. Samsun'da ekiplerin yoğun çalışması neticesinde hayat normale dönerken, sel sularının etkili olduğu bölgelerde tahliye çalışmaları devam ediyor.

Samsun'da etkili olan sağanak nedeniyle su basan Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki sular çekilmeye başladı. Selin vahameti havadan görüntülendi.

Samsun'u sel vurdu, yaşanan tahribat havadan görüntülendi

SAMSUN FELAKETİ YAŞADI

Turuncu uyarı verilen Samsun, bugün felaketi yaşadı. İl merkezindeki İlkadım ve Canik ilçeleri selden en çok etkilenen yerlerden biri oldu. Özellikle her sağanak sonrası sel sularına teslim olan Gülsan Sanayi Sitesi'nde bu sefer de manzara değişmedi.

Samsun'u sel vurdu, yaşanan tahribat havadan görüntülendi

SANAYİ SİTESİ GÖLE DÖNDÜ, DÜKKANLARI SU BASTI

Sağanak dolayısıyla sanayi sitesi göle dönerken, dükkanları ise su bastı. Öğlene kadar suyun yüksekliğinin 50 santimi bulduğu Gülsan'da durumun vahameti havadan çekilen dron görüntüsüyle gözler önüne serildi.

Samsun'u sel vurdu, yaşanan tahribat havadan görüntülendi

SEL SULARI ÇEKİLİNCE FELAKETİN BÜYÜKLÜĞÜ DAHA NET GÖRÜLDÜ

Sel suları çekilmeye başlasa da felaketin büyüklüğü havadan daha net görüldü. Samsun'da ekiplerin yoğun çalışması neticesinde hayat normale dönerken, sel sularının etkili olduğu bölgelerde tahliye çalışmaları devam ediyor.

Samsun'u sel vurdu, yaşanan tahribat havadan görüntülendi
Samsun'u sel vurdu, yaşanan tahribat havadan görüntülendi
Kaynak: İHA

Samsun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Samsun'u sel vurdu, yaşanan tahribat havadan görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'u sel vurdu, yaşanan tahribat havadan görüntülendi - Son Dakika
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