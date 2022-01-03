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Samsun'u temsil etmeye hak kazanan Havzalı öğrencilere ödül - Son Dakika

Samsun'u temsil etmeye hak kazanan Havzalı öğrencilere ödül

03.01.2022 15:08
Samsun'u temsil etmeye hak kazanan Havzalı öğrencilere ödül

Havza Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 2021 yılında Samsun il genelinde düzenlenen yarışma, etkinlik, takım ve bireysel spor müsabakalarında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Havza Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 2021 yılında Samsun il genelinde düzenlenen yarışma, etkinlik, takım ve bireysel spor müsabakalarında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Havza Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ödül töreninde, bölge yarışmalarında Samsun'u temsil etmeye hak kazanan 24 öğrenciye ödülleri verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, törende yaptığı konuşmasında, her başarının öğrencinin motivasyonunu artırdığını belirterek, "Her başarı bir sonraki yarışmanın motivasyon aracı oluyor. Öğrencilerimiz daha bir gayretle ve programlı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Başarı geldikçe öğrencilerimizdeki öz güvenin de arttığını gözlemekteyiz. Bu da eğitimin amaçlarından biridir. Başarıların kurum, yönetici, öğretmen ve öğrencilerimiz için 2022 yılında devam etmesini temenni ediyoruz. Bizlere desteklerini esirgemeyen Havza Kaymakamımız Cengiz Nayman, Belediye Başkanımız Sebahattin Özdemir, Havza İlçe Müftümüz Mehmet Nurlu, İlçe Gençlik Spor Müdürümüz Cafer Uzun'a okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimiz ile öğrencilerimize teşekkür ederim." dedi.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ise tüm öğrencileri tek tek tebrik ederek, "Sizlerin başarıları bizlerin gururu. Sizlere destek olmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. İnşallah düzenlenecek bölge yarışmalarında da başarılarınızın devamını bekliyoruz." ifadesinde bulundu.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri, öğretmenlere ise teşekkür belgeleri Kaymakam Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam tarafından verildi.

Programın sonunda Sağlam, öğretmenler ve öğrenciler Belediye Başkanı Özdemir'i ziyaret ettiler.

Belediye Meclis Salonu'nda öğrenci ve öğretmenler ile bir araya gelen Özdemir, başarılarından dolayı öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek, "İlçemizi en iyi şekilde Samsun'da temsil ederek ilimizi temsil etmeye hak kazanan sizler bizler için onur kaynağısınız. Havza Belediyesi olarak her zaman geleceğimizin teminatı ve büyükleri olan siz öğrencilerimizin yanında ve destekçisiyiz. İnşallah ilçemiz öğrencilerimizin başarıları artarak devam edecek. Öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.

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milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Samsun, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'u temsil etmeye hak kazanan Havzalı öğrencilere ödül - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'u temsil etmeye hak kazanan Havzalı öğrencilere ödül - Son Dakika
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