Samsun uçak bakım ve onarım alanında önemli bir üs olacak

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen "Cazibe Merkezlerinin Desteklenmesi Programı (CMDP)" kapsamında Samsun Üniversitesinin sunduğu "Samsun Hava Araçları Bakım Onarım Hizmet Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Özel Sektörle İşbirliklerinin Oluşturulması Projesi"nin 9 milyon 581 bin lira bütçe ile desteklenmeye değer bulunduğunu duyurdu.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun Üniversitesinin havacılık, uzay ve savunma sanayi alanındaki kimliğinin bu projeyle daha da pekişeceğine vurgu yaptı.

Kuruldukları 2018 yılında ihtisaslaşma alanını ağırlıklı olarak havacılık, uzay ve savunma sanayi olarak belirlediklerini belirten Aydın, tüm plan ve programlarını bu doğrultuda gerçekleştirerek Ballıca Kampüsü'nde havacılık ve ilgili alanları bir arada bulunduran bir sistem kurduklarını, Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin hava araçları ve alt sistemlerin tasarımları, testleri ve imalatları için çalışmalarına imkan sağlayacak bir altyapı kurma çalışmalarına başladıklarını aktardı.

Henüz kuruluşlarının dördüncü yılında olmalarına rağmen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te üst üste dereceler kazandıklarını da anımsatan Rektör Aydın, şöyle devam etti:

"TEKNOFEST'in şehrimizde yapılacak olması Samsun şehrinin ve üniversitemizin havacılık, uzay ve savunma sanayi alanında bir kimliğe sahip olmasını sağladı. Sahip olduğumuz bu kimliği daha ileriye taşıyabilecek çalışmalara ve projelere ihtiyaç vardır. Bu kapsamda üzerinde uzun süredir çalıştığımız ve hayata geçtiğinde şehrimize, üniversitemize ve elbette ülkemize ciddi katma değer kazandıracağına inandığımız Samsun Hava Araçları Bakım Onarım Hizmet Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Özel Sektörle İşbirliklerinin Oluşturulması Projesi'nin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından desteklenmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Samsun şehri uçak bakım ve onarım alanında önemli bir üs olacak."

Samsun Üniversitesi bünyesinde halihazırda Uçak Bakım ve Onarım lisans programı ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından lisanslı SHY-145 Onaylı Bakım Kuruluşu ve SHY-147 Onaylı Eğitim Kuruluşların olduğunu, mevcut haliyle uçak bakım ve onarım alanında hem lisans eğitimi hem de SHY-145 ve SHY-147 ile nitelikli eğitimler verdiklerini ifade eden Aydın, tüm bu eğitimler için üniversitelerinin, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen ülkedeki 3 üniversiteden biri olduğunun altını çizdi.

Prof. Dr. Aydın, uçak bakım ve onarım özelinde ve havacılık sektörü genelinde işgücüne ihtiyacın arttığına değinerek, şunları kaydetti:

"Uluslararası havayolu ve uçak şirketleri tarafından her yıl yayımlanan ve ticari havacılık, iş havacılığı ve sivil helikopter endüstrisini kapsayarak hazırlanan Pilot ve Teknisyen Genel Görünümü 2021 yayınında, dünya filolarının önümüzdeki 20 yıl içinde 612 bin yeni sivil havacılık pilotuna, 626 bin yeni bakım teknisyenine ihtiyaç duyacağı belirtilmiştir. Bu veriler, projemizin gelecek vizyonu açısından çok değerlidir. Proje kapsamında üniversitemiz Ballıca Kampüsünde var olan altyapıya ilave olarak 4 yeni uçak bakım onarım atölyesi, 1 CNC atölyesi ve 1 kaynak atölyesi kurulacaktır. Bu atölyeler sadece uçak bakım ve onarım teknisyeni yetiştirmek için kullanılmayacak aksine özel sektörle iş birliklerini geliştirmek ve istihdam edilebilir gençlerin atölyelerde aldıkları eğitim ile sektörde istihdam edilebilirliklerini de sağlamak için kullanılacaktır."

Samsun Hava Araçları Bakım Onarım Hizmet Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Özel Sektörle İşbirliklerinin Oluşturulması Projesi'nin başlamasıyla beraber 24 uçak bakım ve onarım teknisyen adayı, 30 CNC operatörü ve 30 kaynak operatörünün eğitime alınacağını bildiren Aydın, "Bunun yanı sıra üniversitemiz dışından gelen talepler doğrultusunda da hava araçları bakım onarım hizmeti sunulacaktır. Böylece Samsun şehri uçak bakım ve onarım alanında bölgesel ve ulusal olarak önemli bir üs haline gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.