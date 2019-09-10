Son Dakika Haberleri: Samsun Uluslararası Havalimanından 142 bin 449 yolcu hizmet aldı
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Samsun Uluslararası Havalimanından 142 bin 449 yolcu hizmet aldı

1 saat önce

Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanından ağustos ayında 142 bin 449 yolcu hizmet aldı.

Samsun Uluslararası Havalimanından 142 bin 449 yolcu hizmet aldı, System.String[]

Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanından ağustos ayında 142 bin 449 yolcu hizmet aldı.


Samsun Valisi Osman Kaymak, yaptığı açıklamada, "DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Ağustos ayı havalimanı istatistiklerine göre; Ağustos ayında Samsun- Çarşamba Havalimanı iç hat yolcu trafiği 109 bin 601, dış hat yolcu trafiği 32 bin 848, toplam yolcu trafiği ise 142 bin 449 oldu. 2019 yılı Ağustos ayında Samsun-Çarşamba Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 1363, dış hatlar uçak trafiği 231 olmak üzere toplam uçak trafiği 1594 olarak gerçekleşti" dedi.


İlk 8 ayda 1 milyon yolcu hizmet aldı


Vali Kaymak ayrıca, "2019 yılı Ağustos ayında Samsun-Çarşamba Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 1904 ton oldu. Samsun Çarşamba Havalimanı 2019 yılı Ağustos ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 1 milyon 31 bin 544, uçak trafiği 9 bin 334, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 9 bin 530 ton olarak gerçekleşti" diye konuştu. - SAMSUN

Çarşamba Havalimanı, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:07 Kaynak: İHA
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