Samsun Uluslararası Havalimanından 142 bin 449 yolcu hizmet aldı

Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanından ağustos ayında 142 bin 449 yolcu hizmet aldı.



Samsun Valisi Osman Kaymak, yaptığı açıklamada, "DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Ağustos ayı havalimanı istatistiklerine göre; Ağustos ayında Samsun- Çarşamba Havalimanı iç hat yolcu trafiği 109 bin 601, dış hat yolcu trafiği 32 bin 848, toplam yolcu trafiği ise 142 bin 449 oldu. 2019 yılı Ağustos ayında Samsun-Çarşamba Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 1363, dış hatlar uçak trafiği 231 olmak üzere toplam uçak trafiği 1594 olarak gerçekleşti" dedi.



İlk 8 ayda 1 milyon yolcu hizmet aldı



Vali Kaymak ayrıca, "2019 yılı Ağustos ayında Samsun-Çarşamba Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 1904 ton oldu. Samsun Çarşamba Havalimanı 2019 yılı Ağustos ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 1 milyon 31 bin 544, uçak trafiği 9 bin 334, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 9 bin 530 ton olarak gerçekleşti" diye konuştu. - SAMSUN