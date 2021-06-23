Üye Girişi
Samsun'un 13 plajla Karadeniz Bölgesi'nde en fazla mavi bayraklı plaja sahip şehir olduğu belirtildi - Son Dakika

Samsun'un 13 plajla Karadeniz Bölgesi'nde en fazla mavi bayraklı plaja sahip şehir olduğu belirtildi

23.06.2021 17:39
Samsun'un 13 plajla Karadeniz Bölgesi'nde en fazla mavi bayraklı plaja sahip şehir olduğu belirtildi, System.String[]

Samsun'un 13 plajla Karadeniz Bölgesi'nde en fazla mavi bayraklı plaja sahip şehir olduğu bildirildi.

Samsun'un 13 plajla Karadeniz Bölgesi'nde en fazla mavi bayraklı plaja sahip şehir olduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Samsun'un deniz suyu kalitesi ile 6 yıldır 13 mavi bayraklı plaja sahip olduğu belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Haziran-1 Eylül dönemlerinde 15 günde bir kentteki 45 ayrı noktadan deniz suyu numuneleri alınıp halk sağlığı laboratuvarlarında analiz yapıldığı aktarılan açıklamada, mikrobiyolojik analizler sonucunda deniz suyunun kalitesinin belirlendiğine işaret edildi.

Yapılan son ölçümlerde de deniz suyundaki parametreler istenen değerlerde çıktığı vurgulanan açıklamada, yüzme suyu kalite değerlerinin rahatlıkla sağlandığına dikkat çekildi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından her yıl plajlarla ilgili belirli standartlarda değerlendirmeler yapılıp plajın mavi bayrağa sahibi olup olmayacağına karar verildiği anlatılan açıklamada, "Vakıf tarafından plajdaki yüzme suyu analizlerinin mikrobiyolojik ve insan sağlığı açısından standartları sağlaması isteniyor. Ayrıca plajdaki kumsal, tuvalet ve lavaboların temizliği, halkı çevre açısından bilinçlendirmek için çevre eğitim etkinlikleri yapılması, halkın güvenli ve sağlıklı bir şekilde plajlardan yararlanabilmesi amacıyla cankurtaran, ilkyardım ve engelliler için hizmetlerin sağlanması gerekiyor. Bu kriterleri sağlayan kentteki 13 plaj, mavi bayrak sahibi olmayı sürdürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun'un Karadeniz Bölgesi'nde en çok mavi bayraklı plaja sahip kent olduğunu vurguladı.

Deniz suyu kalitesi ile ilgili Samsun genelinde bir sıkıntı bulunmadığının altını çizen Demir, şunları kaydetti:

"Yaz döneminde vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile denize girebilir. Bazı durumlarda herhangi bir sorun yaşanması ya da kaçak ve kontrolsüz atık su deşarjları olması durumunda ise anlık olarak müdahale edilip gerekli tedbirlerin alınması sağlanıyor. Bu sayede deniz suyu kalitemizin sürekliliğini sağlamış oluyoruz. Bu kaliteyi hem sağlamak hem de sürdürmek kolay değil. Su kalitesinin istenilen düzeyde tutulması için birçok etken var. SASKİ'ye ait arıtma tesislerinin, biyolojik arıtma tesislerinin verimliliğini artırarak, çıkan atıkların denize deşarj edilmemesini sağlayarak, arıtma tesislerinde terfi merkezlerinde koku tutucu filtre sistemleri yaparak, derelerin ıslah ve bakım çalışmalarını yaparak deniz suyundaki bu standartları sağlayıp sürdürülebilir hale getiriyoruz."

Samsun'daki mavi bayraklı plajlar ise şu şekilde:

"Atakum ilçesinde Omtel, Körfez, İnci, İncesu, Denizevleri, Dantel, Nazar, Denizkızı, Gençlik, Golf plajları; İlkadım ilçesinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Fener Plajı; Terme ilçesinde Miliç Çevre Eğitim ve Terme Karavan Kampı plajları."

Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Bölgesi, Haziran, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'un 13 plajla Karadeniz Bölgesi'nde en fazla mavi bayraklı plaja sahip şehir olduğu belirtildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yılmaz Özdil ile tartışmıştı! Uğur Dündar'dan ilk paylaşım: Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum 17:52 Yılmaz Özdil ile tartışmıştı! Uğur Dündar'dan ilk paylaşım: Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum Samsun'un tek kadın ağır vasıta direksiyon öğretmenini gören hayrete düşüyor 17:45 Samsun'un tek kadın ağır vasıta direksiyon öğretmenini gören hayrete düşüyor Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Bolasie, Rizespor'la anlaştı 17:43 Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Bolasie, Rizespor'la anlaştı
Vatandaş artık altın kaplama metal ziynet eşyalarını tercih ediyor: 10 bin liralık bilezik 100 lira 17:29 Vatandaş artık altın kaplama metal ziynet eşyalarını tercih ediyor: 10 bin liralık bilezik 100 lira Galatasaray'da Fatih Terim, futbolda tek yetkili oldu 17:16 Galatasaray'da Fatih Terim, futbolda tek yetkili oldu Mansur Yavaş, 16:55 Mansur Yavaş, "Lezzet Ankara" projesine tepki gösteren Yemek Sepeti CEO'suna cevap verdi: Doğru yolda olduğumuz görülüyor
134 kişiye yükseldi! Yasakların kalkacağı 1 Temmuz öncesi Delta varyantı atak yaptı 16:16 134 kişiye yükseldi! Yasakların kalkacağı 1 Temmuz öncesi Delta varyantı atak yaptı İstanbul'dan ayrılmayan Belhanda, sarı-kırmızılılara mesaj verdi: Galatasaray'dan haber bekliyorum 15:35 İstanbul'dan ayrılmayan Belhanda, sarı-kırmızılılara mesaj verdi: Galatasaray'dan haber bekliyorum

Son Dakika Haberleri
18:03 Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotunda para karşılığı rol aldığı ileri sürülen Cem Yılmaz'dan jet hızında tepki
17:52 Yılmaz Özdil ile tartışmıştı! Uğur Dündar'dan ilk paylaşım: Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum
17:42 Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Bolasie, Rizespor'la anlaştı
17:30 KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cünün Ankara'da yakalandığı ortaya çıktı
17:21 Altının kilogramı 494 bin 500 liraya düştü
17:15 Galatasaray'da Fatih Terim, futbolda tek yetkili oldu
17:05 Son Dakika! Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Şu anda asker göndermemiz söz konusu değil
17:04 "Açık havada maske takmayı saçma buluyorum" dedi, gözaltına alındı
16:54 Mansur Yavaş, "Lezzet Ankara" projesine tepki gösteren Yemek Sepeti CEO'suna cevap verdi: Doğru yolda olduğumuz görülüyor
16:33 Bakanlık, 81 ile YKS genelgesi gönderdi! Sınava girecek adaylar ve refakatçileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotunda para karşılığı rol aldığı ileri sürülen Cem Yılmaz'dan jet hızında tepki Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotunda para karşılığı rol aldığı ileri sürülen Cem Yılmaz'dan jet hızında tepki         
18:04
Yaşadığı sitenin güvenlikleri, stajyer doktora saldırdı: Seni yaşatmayacağız Yaşadığı sitenin güvenlikleri, stajyer doktora saldırdı: Seni yaşatmayacağız         
17:51
Tecavüzlerin patladığı kampta genç kızlara düzenli olarak hamilelik testi yapıyorlar Tecavüzlerin patladığı kampta genç kızlara düzenli olarak hamilelik testi yapıyorlar         
17:44
KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cünün Ankara'da yakalandığı ortaya çıktı KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cünün Ankara'da yakalandığı ortaya çıktı         
17:30
Kümese giren dev yılan köşeye sıkışınca, itfaiye erinin yüzüne doğru saldırdı! Panik anları Kümese giren dev yılan köşeye sıkışınca, itfaiye erinin yüzüne doğru saldırdı! Panik anları         
17:17
Son Dakika! Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Şu anda asker göndermemiz söz konusu değil Son Dakika! Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Şu anda asker göndermemiz söz konusu değil         
17:05
Kuzeninin kuması olmayı kabul etmedi, canından oldu Kuzeninin kuması olmayı kabul etmedi, canından oldu         
16:19
Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor         
16:03
Gözyaşları içinde Müge Anlı'ya sarıldı! Anne babasının katillerini arayan adam canlı yayında kriz geçirdi Gözyaşları içinde Müge Anlı'ya sarıldı! Anne babasının katillerini arayan adam canlı yayında kriz geçirdi         
15:21
Fenerbahçe ile imzaladı! Serdar Dursun'un İstanbul'a Beşiktaş için geldiği ortaya çıktı Fenerbahçe ile imzaladı! Serdar Dursun'un İstanbul'a Beşiktaş için geldiği ortaya çıktı         
14:55
İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı         
14:07
Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi         
12:35
Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar         
12:30
Kadir Şeker'in kurtardığı, Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi Kadir Şeker'in kurtardığı, Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi         
11:23
Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma         
11:11
Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu         
10:49
Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler         
10:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2021 18:10:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'un 13 plajla Karadeniz Bölgesi'nde en fazla mavi bayraklı plaja sahip şehir olduğu belirtildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement