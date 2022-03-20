Samsun'un 16 ilçesinde eğitime 'kar' tatili - Son Dakika
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Samsun'un 16 ilçesinde eğitime 'kar' tatili

20.03.2022 23:43
Samsun'un 16 ilçesinde eğitime 'kar' tatili

SAMSUN'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, 16 ilçede ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

SAMSUN'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, 16 ilçede ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Samsun'da özellikle kentin yüksek kesimlerindeki ilçelerde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının süreceği bilgisi üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, Alaçam, Asarcık, Atakum, Ayvacık, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, Vezirköprü ve Yakakent ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.


Samsun'un 16 ilçesinde eğitime 'kar' tatili
Samsun'un 16 ilçesinde eğitime 'kar' tatili
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Samsun'un 16 ilçesinde eğitime 'kar' tatili - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'un 16 ilçesinde eğitime 'kar' tatili - Son Dakika
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