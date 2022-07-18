Samsun'un 16 yaşındaki alkollü çocuk, kullandığı araçla yayayı öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'un 16 yaşındaki alkollü çocuk, kullandığı araçla yayayı öldürdü

18.07.2022 15:11

Alaçam'da 16 yaşında olan alkollü bir çocuğun kullandığı otomobilin çarptığı yaya öldü. Çocuğun suç makinesi olduğu ve 50'den fazla suç kaydı bulunduğu ifade edildi. Öte yandan gözaltına alınan şüpheli, suçunu itiraf etti.

Samsun-Sinop karayolunda gece 03.30 sıralarında Samsun istikametine seyir halinde olan ehliyetsiz sürücü S.E.A.'nın (16) kullandığı 28 EP 295 plakalı otomobil, yaya Özkan Ocak'a (45) çarptı. Yaya Özkan Ocak, olay yerinde hayatını kaybetti.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

İddiaya göre, 50'nin üzerinde suç kaydı bulunan suç makinesi 16 yaşındaki çocuk, kendine göre senaryo yazdı. Otomobili ile geri dönerek olay yerinden başka bir aracın geçmesini beklemeye başladı. Samsun istikametine otomobili ile seyir halinde olan İ.T., yolda bir kişinin yattığını gördü. Üzerinden geçmemek için yolu ortalayan İ.T., yolun sağına çekerek durdu.

16 yaşındaki alkollü çocuk, kullandığı araçla yayayı öldürdü

2, 58 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

İ.T'nin kullandığı aracı peşinden takip eden S.E.A., burada İ.T'yi suçlayarak jandarma ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Özkan Ocak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerini yanıltmaya çalışan S.E.A. yapılan alkol kontrolünde 2,58 promil alkollü olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, daha sonra suçunu itiraf ederek yayaya kendisinin çarptığını itiraf etti. S.E.A.'nın bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

16 yaşındaki alkollü çocuk, kullandığı araçla yayayı öldürdü
YORUMLAR
500
Kaymakamın alkollü araçla karıştığı kazada hayatını kaybeden çocuğun ailesi İHA'ya konuştu Kaymakamın alkollü araçla karıştığı kazada hayatını kaybeden çocuğun ailesi İHA'ya konuştu Rus güçleri bu sefer de dört yaşındaki kız çocuğunu öldürdü Rus güçleri bu sefer de dört yaşındaki kız çocuğunu öldürdü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'un 16 yaşındaki alkollü çocuk, kullandığı araçla yayayı öldürdü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:08 Dekan sekreterinin gizemli ölümü! Cansız bedeni boruya asılı halde bulundu, ekipler soruşturma başlattı
14:58 Kayınpeder istedi damat adayı kırmadı! Kız isteme töreninde araba baktılar
14:56 CHP Diyarbakır İl Başkanlığı'na Gönül Özel'in yerine kayyum atandı
14:54 Sturm Graz'a karşı Fenerbahçe gerçeği sonuca etki edecek mi? Dinamo Kiev sonrası hesaplar oluşturuldu
14:54 Avrupa'da devam eden sıcak hava dalgası için kırmızı alarm verildi! Türkiye'ye de yaklaşıyor
14:49 8 saatlik çalışma süreleri hakkında konuşan Bakan Bilgin: 25 yıl sonra 6 saat ya da daha az olabilir
14:43 AK Partili Metin Külünk, Türkiye'deki zenginleri ve teknokratları eleştirdi: Dar bir elit kesim servetine servet katıyor
14:36 Sermiyan Midyat'tan uçakta dil tepkisi: Herkes Arapça konuşuyor, umarım Trabzon'a gidiyorum
14:27 Selçuk Ural'dan oğlu Hakan Ural hakkında gündemi sarsan sözler: Tek gecelik ilişkimin ürünü
14:27 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! İspanya'ya dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 15:15:18. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'un 16 yaşındaki alkollü çocuk, kullandığı araçla yayayı öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement