Uyuşturucudan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucudan aranan şahıs yakalandı

28.08.2022 09:36
Uyuşturucudan aranan şahıs yakalandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan aranan şahıs Bafra'da yakalandı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan aranan şahıs Bafra'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs ilçesinde uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçundan aranan M.A.'nın Bafra'ya gelebileceği istihbaratını alan Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. M.A.'nın Adnan Menderes Parkına geleceği bilgisine ulaşan ekipler parkta önlem aldı. Parka gelen M.A. polis ekiplerini fark edince kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu İsaklı Mahallesi'nde ekiplerce yakalanan şahıs gözaltına alındı. M.A.'nın üzerinde bir adet uyuşturucu kullanma aparatı, parçalar halinde alüminyum folyo kağıtları ele geçirildi. Yakalan şüpheli şahıs 19 Mayıs ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucudan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucudan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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